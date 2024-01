Ozmo, street artist di fama internazionale, è tornato a Paliano per restaurare il murale dedicato a Willy Monteiro Duarte. Ne dà notizia il sindaco, Domenico Alfieri, tramite un post su Facebook.

Ozmo torna a Paliano per il restauro del murale dedicato a Willy: il post del sindaco Alfieri

Dopo il nostro primo incontro avvenuto nel settembre 2020, questa mattina ho avuto il piacere di incontrare e accogliere nuovamente qui a Paliano, Ozmo, street artist di fama internazionale, autore del murale dedicato al nostro concittadino Willy Monteiro Duarte.

Ozmo sarà in questi giorni ospite della nostra Città proprio per realizzare il rifacimento completo del murale, opera che purtroppo in questi 3 anni è andata danneggiandosi in maniera irrecuperabile.

Questo intervento di totale rifacimento è stata appunto la soluzione più idonea proposta dallo stesso Ozmo, il quale potrà lavorare adesso su una porzione di muro debitamente predisposta per poter ospitare il nuovo murale, garantendo le giuste condizioni di conservazione e la piena fruizione negli anni a venire di un’opera che fa di diritto parte del patrimonio artistico, culturale e sociale della nostra comunità.

La cerimonia d’inaugurazione del nuovo murale è prevista per il giorno 20 gennaio 2024, giorno del compleanno di Willy, adottata come data di celebrazione della “Giornata del Rispetto”, quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto a ogni forma di discriminazione e prevaricazione”, è quanto scritto tramite post Facebook dal sindaco Alfieri.

Testo e foto dalla pagina Facebook di Domenico Alfieri