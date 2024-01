Roma, tutti gli eventi culturali dei prossimi giorni

Prosegue il ricco calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, dall’arte alla letteratura, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, tante opportunità per vivere la città grazie agli eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine e dai progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2023/2024. Ecco alcuni degli appuntamenti.

TEATRO E DANZA

Prosegue fino al 31 maggio al Teatro Le Maschere (via Aurelio Saliceti 1) Parole Appassionate, il progetto artistico del Centro Culturale Talia, tra i vincitori dell'”Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti”. Ad essere proposto è un cartellone di spettacoli che pone al centro la contemporaneità e in particolare l’universo femminile. Il 10 gennaio alle 21 seconda e ultima replica per Le notti bianche, pièce liberamente ispirata al racconto di Fëdor Dostoevskij, adattata e diretta da Marco Blanchi, anche in scena con Rebecca Valenti. Il 12 e 13 gennaio , sempre alle 21, è la volta di un altro classico del romanziere russo, Il giocatore, nella traduzione e adattamento di Gabriella Praticò e con la regia di Gigi Palla, entrambi anche sul palco. Una storia di speranza e redenzione in cui cambiare ed evolversi sono sfide realizzabili nonché valori più importanti e preziosi del denaro e del potere. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 06.58330817 o alla mail info@teatrolemaschere.it.

Sul palco del Teatro Argentina, la programmazione 2024 della Fondazione Teatro di Roma inaugura con lo spettacolo Clitennestra, adattamento da “La casa dei nomi” di Colm Tóibín a cura di Roberto Andò che ne firma anche la regia. La pièce, in scena dal 10 al 21 gennaio , vedrà sul palco Isabella Ragonese nei panni della sposa di Agamennone che vive per vendicare la morte della figlia Ifigenia, sacrificata dal padre agli dèi. La sua vendetta ne innescherà un’altra e a compierla su di lei saranno i figli, Elettra e Oreste. Ma le antiche divinità stanno scomparendo e la casa, un tempo popolata dei loro nomi, risuona ormai a vuoto. Altri interpreti: Ivan Alovisio, Arianna Becheroni, Denis Fasolo, Katia Gargano, Federico Lima Roque, Cristina Parku, Anita Serafini, coro Luca De Santis, Eleonora Fardella, Sara Lupoli, Paolo Rosini e Antonio Turco. Spettacoli: 10, 11, 12 e 16 gennaio ore 20; 13 gennaio ore 17; 14 gennaio ore 17. Biglietti online su: https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Per la Fondazione Musica per Roma, nel Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, spazio al teatro con il ritorno in scena, dal 10 al 17 gennaio , di Svelarsi – Una serata evento per sole donne e chi si sente tale, percorso di ricerca che si rivolge a un pubblico esclusivamente di donne (cis, trans e non binarie) scritto e diretto da Silvia Gallerano. Non uno spazio sicuro per chi è sul palco, ma un’indagine su cosa accada ai corpi, partendo da vissuti diversi che hanno una nota comune: di umiliazione, di mutilazione, di invisibilità. Di e con Giulia Aleandri, Elvira Berarducci, Smeralda Capizzi, Benedetta Cassio, Livia De Luca, Chantal Gori, Giulia Pietrozzini, Silvia Gallerano con il contributo di Serena Dibiase e la voce di Greta Marzano. Orari: 10, 11, 12, 13 e 15 gennaio alle 21; 14 gennaio alle 18.

Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Per la nuova stagione del Teatro dell’Opera di Roma, dal 12 al 21 gennaio , al Teatro Costanzi, arriva Die Zauberflöte (Il flauto magico) celebre opera di Mozart, per la regia di Damiano Michieletto che ha scelto di ambientare la favola all’interno di una scuola. In un percorso di iniziazione, che passa attraverso la fine del tempo del gioco e la ribellione ai dogmi genitoriali, i due protagonisti, Tamino e Pamina, saranno due fanciulli alla prova con l’età adulta. L’allestimento vede impegnato per la prima volta sul podio del Teatro Costanzi il giovane direttore d’orchestra Michele Spotti. Al fianco di Michieletto sono impegnati lo scenografo Paolo Fantin, la costumista Carla Teti e il light designer Alessandro Carletti. Video a cura di Rocafilm. Ad interpretare Tamino è il tenore Juan Francisco Gatell, mentre sul palco come Pamina, è il soprano Emőke Baráth. La Regina della Notte è invece il soprano Aleksandra Olczyk. Nei rispettivi ruoli di Papageno e Papagena sono impegnati il baritono Markus Werba e il soprano Mariam Suleiman, dal progetto “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Il sacerdote Sarastro è il basso John Relyea, mentre il tenore Marcello Nardis è invece Monostatos. Infine, nella parte dell’oratore canta il basso-baritono Zachary Altman, mentre le tre dame sono Ania Jeruc, Adriana Di Paola e Valentina Gargano; quest’ultima fa parte di “Fabbrica” Young Artist Program come Arturo Espinosa (diplomato della terza edizione) e Nicola Straniero, impegnati nei panni dei due sacerdoti e dei due armigeri. In scena anche il Coro dell’Opera di Roma diretto da Ciro Visco. Alla produzione partecipa anche la Scuola di Canto Corale. Nelle repliche del 14, 17 e 19 gennaio il ruolo di Tamino è affidato a Cameron Becker e quello di Pamina a Maria Laura Iacobellis. Papageno è Äneas Humm (Premio Giovane Artista dell’Anno 2022 per Opus Klassik) e Sarastro Simon Lim. Nelle stesse repliche e in quella del 21 gennaio la Regina della Notte è interpretata da Aigul Khismatullina.

La prova generale ( 12 gennaio alle 20) è aperta al pubblico, ed è a favore di Medici Senza Frontiere, ai cui progetti sarà interamente devoluto il ricavato della vendita dei biglietti. La prima invece, il 13 gennaio alle 20, sarà trasmessa anche in diretta da Radio3 Rai. Repliche fino al 21 gennaio. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 12 e 13 gennaio alle 21 e il 14 gennaio alle 17.30, Arcadinoè porta in scena NANNARÈ di e con Giulia Ricciardi e la regia di Patrizio Cigliano. Nannarè è una donna del popolo, una “donna di vita”, che con la sua romanità spudorata e il suo aspetto ricorda l’indimenticata attrice Anna Magnani. Ma qui il racconto va da tutt’altra parte: la protagonista si racconta senza falsi pudori, mettendo a nudo anche le sue molte fragilità. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro del Lido di Ostia, il 13 gennaio alle 19, Muta Imago presenta ASHES un viaggio sonoro immersivo che evoca brevi frammenti di vita, generando mondi e relazioni. Uno sguardo affascinante sull’effimero dell’essere umano. Un concerto per voci e musica eseguita dal vivo: una riflessione sul potere immaginifico del suono e della parola. Drammaturgia e regia di Riccardo Fazi, con Marco Cavalcoli, Federica Dordei, Giovanni Onorato e Monica Piseddu, musiche originali eseguite dal vivo da Lorenzo Tomio.

Biglietti online su: https://www.vivaticket.com.

Con lo spettacolo La fabbrica degli stronzi, in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 13 e 14 gennaio , le compagnie della scena indipendente Maniaci d’Amore e Kronoteatro, diverse ma accomunate da uno sguardo impietoso sul reale, presentano un lavoro surreale, abrasivo e amaro che porta lo spettatore in un mondo isterico e meschino, fatto esclusivamente di vittime. In scena Tommaso Bianco, Francesco d’Amore, Luciana Maniaci e Maurizio Sguotti danno vita a una serie di personaggi che abitano un mondo dove la colpa di ogni sofferenza, frustrazione e sventura è sempre attribuita a qualcun altro. Spettacoli: sabato alle 21, domenica alle 17. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

MUSICA

Ancora grande musica con il cartellone di concerti della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Appuntamento il 12 gennaio , in Sala Sinopoli, con il live del cantautore romano Peter White (nome d’arte di Pietro Bianchi) che presenterà il suo nuovo progetto discografico Acqua e zucchero mentre il 13 gennaio stessa sala per Serena Brancale, polistrumentista, performer e compositrice, che unisce la passione per il soul, l’r&b e il jazz, che proporrà al pubblico i brani più rappresentativi del suo repertorio. Spettacoli alle ore 21. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Alla Casa del Jazz il 13 gennaio alle 21 sarà sul palco il Nugara Trio composto da Francesco Negri, Viden Spassov e Francesco V. Parsi. Tre musicisti, tre anime diverse, tre spiriti che hanno incrociato il loro viaggio quasi per caso, ognuno dei quali porta all’interno del progetto il proprio bagaglio musicale e culturale. Biglietti online su https://www.ticketone.it.

Nell’ambito della programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 10 gennaio alle 20.30, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, si esibirà il pianista russo Arcadi Volodos, con musiche di Skrjabin e Schubert. La prima parte del concerto sarà dedicata al visionario ed eccentrico compositore russo Aleksandr Skrjabin (1872-1915), noto soprattutto per le sue composizioni per orchestra come il Poema dell’estasi e Prometeo, ma che vanta anche un ricchissimo catalogo di brani dedicati al pianoforte. Volodos eseguirà alcuni Preludi, Poemi e la Sonata n. 10 scritta nel 1913. Dopo l’intervallo, il pianista russo eseguirà la Sonata D 845 di Franz Schubert, composta nel 1825.

Giovedì 11 gennaio alle 19.30 (repliche il 12 gennaio alle 20.30 e il 13 gennaio alle 18), torna sul podio della Sala Santa Cecilia uno dei direttori più amati dal pubblico romano, Myung-Whun Chung, già Direttore Principale dell’Orchestra ceciliana dal 1997 e dal 2005. Apre la serata la Sinfonia n. 6 “Pastorale” di Beethoven, forse la più enigmatica tra le sinfonie beethoveniane. Nella seconda parte del concerto, Chung dirigerà uno dei massimi capolavori del Novecento, La sagra della primavera, balletto composto da Igor Stravinskij per i Ballets Russes di Diaghilev.

Anche in questa occasione, il concerto del 12 gennaio, verrà anticipato dalla conferenza introduttiva Preludio, un invito al concerto per approfondire i brani del programma sinfonico che verrà eseguito. A condurla sarà Carlo Maria Cella alle 19.30 nello Spazio Risonanze. Biglietti online su https://www.ticketone.it

Al Teatro Argentina, nell’ambito dell’iniziativa Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, il 15 gennaio alle 19 avrà luogo il secondo dei tre incontri-concerti, realizzati in collaborazione con Roma Tre Orchestra Ensemble. Per l’occasione, in Sala Squarzina verrà reso omaggio a Gioacchino Rossini con il compositore Daniele Carnini e con Marta Lotti (soprano), Bartosz Jankowski (tenore) e Zheyu Li (baritono). Verranno eseguite musiche da Cenerentola («Sì ritrovarla io giuro», «Un soave non so che», «Una volta c’era un re», «Nacqui all’affanno e al pianto») e da Torvaldo e Dorliska («Ah qual voce»), Arrangiamenti per quintetto a cura di Francesca Bruno e Alessandro Meacci. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili.

KIDS

Al Teatro del Lido di Ostia, il 14 gennaio alle 17, per teatro ragazzi, la compagnia Zaches Teatro presenta Cenerentola, uno spettacolo coinvolgente per grandi e piccoli (dai 5 anni in su), visivamente potente. Una fiaba iniziatica raccontata attraverso il teatro di figura, la danza e un suggestivo mondo visivo e sonoro. Regia, drammaturgia e coreografia di Luana Gramegna, con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco ed Enrica Zampetti, scene, luci, costumi, maschere e pupazzi di Francesco Givone. Progetto sonoro e musiche originali di Stefano Ciardi. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Numerose le iniziative ludico-culturali a carattere gratuito che anche questa settimana Biblioteche di Roma dedica ai piccoli lettori. Tra queste il 10 gennaio alle 16.30 alla Biblioteca Borghesiana c’è Fiocchi di Neve, letture e laboratorio creativo sulla stagione invernale per bambini di 5-10 anni. Info e prenotazioni: 06.45460361 – borghesiana@bibliotechediroma.it.

Il 13 gennaio alle 11 alla Biblioteca Villino Corsini a Villa Pamphilj, per bambini di 4-6 anni, in programma il laboratorio in inglese Winter storytime con la scuola d’inglese “Kids Can” e letture dal testo Say Hello to the Snowy Animals di Ian Whybrow (Macmillan Children’s Book, 2007); prenotazione obbligatoria: l.nocchi@bibliotechediroma.it.

Il 15 gennaio alle 17 appuntamento alla Biblioteca Casa dei Bimbi con Trotterellando tra le storie, letture animate ad alta voce per bambini di 12-36 mesi; prenotazione obbligatoria: 06.45460381 – ill.casabimbi@bibliotechediroma.it.

Il 16 gennaio alle 17 la Biblioteca Laurentina ospita la presentazione del libro-gioco Stranimali in fuga (Albero delle Matite-Totem, 2023) di Francesca Giuliani e illustrazioni di Alessia Roselli, a cui seguirà un laboratorio a tema per bambini di 4-7 anni; info e prenotazione obbligatoria: 06.45460760 – laurentina@bibliotechediroma.it.

Alla stessa ora alla Biblioteca Rugantino appuntamento con A voce alta!, letture animate con laboratori creativi per bambini di 5-9 anni a cura dei volontari del Servizio Civile; info e prenotazioni: 06.45460591 – ill.rugantino@bibliotechediroma.it.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate alle famiglie e ai più piccoli, al Planetario di Roma il 13 gennaio alle 12 torna lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre il 14 gennaio , Gabriele Catanzaro, nei panni dello stravagante Dottor Stellarium, guiderà i più piccoli a scoprire il mondo delle stelle con gli spettacoli Accade tra le stelle (ore 12) e Vita da stella (ore 18).

Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

ARTE

Al Teatro del Lido di Ostia, dal 12 al 28 gennaio , è ospitata la retrospettiva Fuori Registro dedicata ai libri e agli autori di Else Edizioni. La mostra celebra la connessione tra immagini, parole e serigrafia, esplorando la relazione tra l’operare artigianale della grafica d’arte e il mondo del libro illustrato. Else – Edizioni Libri Serigrafici e altro è una casa editrice, un laboratorio artigianale di stampa serigrafica e un’associazione, nata nel 2012 a Roma e che coniuga esperienze nel campo dell’editoria, della grafica d’arte e dell’educazione attiva. Ingresso gratuito in orario di biglietteria: da venerdì a domenica dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Presso lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Fondazione Musica per Roma fino al 21 gennaio propone la mostra Come onde del mare: incontri senza confini a cura di Emergency. L’esposizione racconta il primo anno di vita della Life Support, la nave di Emergency che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il percorso si articola attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Orari: dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato e domenica ore 11-21. Ingresso libero.

Nei Padiglioni 9a e 9b del Mattatoio è in corso, fino all’11 febbraio , la mostra I Luoghi e le Parole di Enrico Berlinguer ideata, organizzata e realizzata da Associazione Enrico Berlinguer, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, a cura di Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel, Gregorio Sorgonà, e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e dall’Azienda Speciale Palaexpo. Enrico Berlinguer è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento: segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori. L’obiettivo della mostra è quello di contribuire a ravvivare il suo lascito politico ripercorrendone la biografia attraverso materiali originali audiovisivi, sonori, fotografici e documenti d’archivio. Ingresso gratuito. Martedì, mercoledì e giovedì 14-20; venerdì, sabato e domenica 11-19. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

Al Palazzo Esposizioni Roma termina l ’11 gennaio , la mostra ad ingresso gratuito Bobi Bazlen. I disegni dell’analisi, a cura di Acquario Editore, che nello Spazio Fontana presenta cento disegni, scelti tra i moltissimi realizzati da Bazlen dal 1944 al 1950, che rappresentano il diario visivo della sua terapia analitica con Ernst Bernhard.

Fino al 28 gennaio sono invece ancora visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica.

Prosegue inoltre fino al 24 marzo 2024 la mostra Macchine del Tempo. Il viaggio nell’Universo inizia da te, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi. Una mostra per raccontare, a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana. Un viaggio alla scoperta dell’universo e delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna, possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più da vicino l’inizio del tutto, dai luoghi più remoti del pianeta e dallo spazio. A corredo della mostra anche incontri culturali, aperitivi scientifici e altri eventi informali e originali come lo spettacolo di improvvisazione teatrale The Science Experience previsto il 12 gennaio alle 11.30 (replica alle 20). Una persona proveniente dal mondo della ricerca scientifica condivide e racconta il suo percorso professionale e di vita accompagnata da I Bugiardini, una compagnia specializzata nell’arte di andare sul palco senza copione e di costruire in tempo reale la propria performance (ingresso libero fino a esaurimento posti con prenotazione su https://www.palazzoesposizioni.it/prenotazione/the-science-experience).

Infine si segnala che fino al 28 aprile è visitabile la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Al MACRO terminano il 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel.

Proseguono invece tutte le altre mostre in corso: “… E Prini”, che presenta oltre 250 opere dell’artista Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) realizzate tra il 1966 e il 2016 (visitabile fino al 31 marzo ); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre 50 anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni (visitabile fino al 17 marzo ); l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset che indaga il rapporto tra segno e città analizzando il “design radicale”, Barrikadenwetter. Atti visivi dell’insurrezione a cura di Arsenale Institute di Venezia che esplora l’iconografia della barricata dai suoi inizi fino ai giorni nostri e Profondità di campo in cui l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste tre mostre sono ospitate fino al 18 febbraio ).

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri ed esposizioni al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale. Il salottino della Sala Squarzina, per la sezione dedicata a Cimarosa, Rossini e Donizetti, ospita un’esposizione che ricorda i maestri dell’Opera Buffa del primo Ottocento con illustrazioni, approfondimenti e curiosità. La mostra è accompagnata dall’opera/installazione Buffe risonanze, concepita e realizzata da Jacopo Carreras ed Emanuele de Raymondi, che utilizza il suono e lo spazio come strumenti espressivi e rende omaggio alle composizioni presentate per la prima volta al Teatro Valle di Roma: Il pittore parigino, La Cenerentola, L’ajo nell’imbarazzo. Una “creatività tecnologica” grazie alla quale rivivere quei momenti storici, ma anche reinterpretarli, dando voce a una narrazione filologica ma anche dinamica e divertente. Drammaturgia, Roberto Scarpetti; voci: Anna Bisciari, Renato Civello, Chiara Davolio, Francesco Maruccia, Martina Tinnirello e Lorenzo Tomazzoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che dal 12 gennaio al 25 febbraio presso la Pinacoteca dei Musei Capitolini, apre al pubblico il progetto espositivo Goya e Caravaggio: verità e ribellione, che per la prima volta pone a confronto, affiancandoli, due capolavori, Il Parasole (El quitasol, 1777) di Goya, in arrivo dal Museo Nazionale del Prado, e la Buona Ventura (1597) di Caravaggio.

Tra gli altri appuntamenti in programma questa settimana, l’ 11 gennaio alle 18 al Museo di Roma in Trastevere, nell’ambito dell’esposizione Philippe Halsman. Lampo di genio, è prevista una visita guidata con la curatrice della mostra, Alessandra Mauro, e con Roberta Perfetti e Silvia Telmon.

Per il ciclo Le Parole delle Scrittrici il 12 gennaio alle 17 presso il Museo di Roma in Trastevere si terrà l’incontro Frances Trollope, pioniera delle libertà con Elisabetta Marino (Università Tor Vergata).

Il 13 gennaio alle 10 e alle 11, come ogni secondo sabato del mese, tornano le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Tevere nel quale lo scrittore ha passato la seconda parte della sua vita. Una grande casa, colma di libri e di quadri, divenuta nel tempo luogo di parole, di storie, di incontri umani e intellettuali.

Tanti anche gli appuntamenti di Patrimonio in Comune, il programma rivolto a tutti, per far conoscere, attraverso visite, itinerari e incontri, il patrimonio culturale della città. A partire dal ciclo aMICi, che l’ 11 gennaio alle 16 ai Musei Capitolini, a cura di Paola Piccione con Michele Manucci, propone la visita a tema Dalle mani nella creta all’offerta agli dei, un approfondimento sulle trasformazioni della società romana attraverso la lavorazione della terracotta, mentre il 15 gennaio alle 14 ai Fori Imperiali, a cura di Valentina Musella, la visita con interprete LIS Quando sono stati scoperti i Fori Imperiali?, una passeggiata per raccontare la storia degli scavi da Napoleone a oggi (appuntamento: piazza Madonna di Loreto, alla biglietteria presso la Colonna di Traiano).

Per il ciclo Archeologia in Comune, invece, l’ 11 gennaio alle 11 è in programma la visita alle Mura Aureliane: da Porta Nomentana a Porta Maggiore, a cura di Lorenzo Conte, alla scoperta di luoghi poco conosciuti del circuito difensivo della Roma imperiale (appuntamento: viale del Policlinico, incrocio con via XX Settembre). Il 12 gennaio alle 15.15 la visita con Sergio Palladino al Colombario di Pomponio Hylas, sepolcro di età imperiale dal ricco apparato figurativo, venuto alla luce nel 1831 (appuntamento: via Latina 10, all’interno del Parco degli Scipioni). Il 13 gennaio alle 11.30 la visita guidata con traduzione in LIS, sempre con Sergio Palladino, a Monte Testaccio, familiarmente chiamato dai romani “monte dei cocci” (appuntamento: via Nicola Zabaglia 24; il percorso presenta barriere architettoniche e non è accessibile a disabili motori). Il 14 gennaio alle 11.30, la visita guidata con Carla Termini al Sepolcro degli Scipioni, area archeologica risalente al III sec. a.C. situata lungo il tratto urbano dell’Appia Antica (appuntamento: via di Porta San Sebastiano 9). Infine il 16 gennaio alle 14, la visita con Monica Ceci all’Area Sacra di Largo Argentina, caratterizzata dalla presenza di luoghi di culto che vanno dall’età Repubblicana all’epoca moderna.

Inoltre, nell’ambito della seconda edizione di Roma Racconta… le professioni del patrimonio culturale, il ciclo di conferenze in presenza e online rivolte a docenti e studenti universitari per approfondire le professioni che ruotano intorno al grande mondo del patrimonio culturale, l’ 11 gennaio alle 16.30 presso il Museo di Roma a Palazzo Braschi, Giuseppe Garbati (CNR) terrà l’incontro Terra e cielo. Archeologia e religioni, archeologia delle religioni. L’archeologo, affrontando la tematica della dimensione del culto attraverso il connubio tra ricerca archeologica e studi storico-religiosi.

Proseguono infine al Planetario di Roma gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto sono in programma: Ritorno alla Stelle ( 10, 11, 12 e 16 gennaio alle 17 e alle 18; 13 gennaio alle 16); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( 11 e 12 gennaio alle 16; 13 gennaio alle 11; 14 gennaio alle 10 e alle 16); Space Opera ( 10 e 13 gennaio alle 10; 16 gennaio alle 16); Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra ( 13 gennaio alle 18); La Notte stellata ( 13 e 14 gennaio alle 17). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

INCROCI ARTISTICI

Sul palco del Teatro Argentina torna, per la sua X edizione, Luce sull’Archeologia, la rassegna culturale della Fondazione Teatro di Roma dedicata alla millenaria storia dell’Urbe e che quest’anno approfondirà il tema La “villeggiatura” nell’antica Roma: l’otium come sentimento sublime di bellezza ed esperienza di civiltà. Come per le precedenti edizioni, ogni incontro sarà un viaggio tra testimonianze, ricerche, riflessioni e immagini con il contributo esclusivo di storici, archeologi e studiosi dell’arte. Il primo appuntamento è in programma il 14 gennaio alle 11 e vedrà gli interventi di Maurizio Bettini (Università di Siena) su Villa rustica: il paesaggio sonoro di un otium campestre; Massimo Osanna (Direttore generale Musei MiC) che parlerà di Tiberio a Capri. Nuovi progetti; Paolo Di Paolo (scrittore) con Il fondale è un paesaggio. Introdurrà Massimiliano Ghilardi, con le anteprime del passato di Andreas M. Steiner e i contributi di storia dell’arte di Claudio Strinati. Abbonamenti e biglietti online: https://teatrodiroma.vivaticket.it. (I biglietti per i singoli incontri saranno in vendita, online e al botteghino, dalle ore 10 del 14 gennaio.

CINEMA

Alla Casa del Cinema a Villa Borghese, per la rassegna in corso Registi si diventa, questa settimana vengono proposti, in versione originale sottotitolata: Reds di Warren Beatty ( 12 gennaio alle 16), Good Night, and Good Luck di George Clooney ( 15 gennaio alle 19.30), Reality Bites di Ben Stiller ( 16 gennaio alle 19.30).

Dal 10 al 26 gennaio , invece, a dieci anni dalla scomparsa di Carlo Mazzacurati (22 gennaio 2014), verrà reso omaggio al regista con una retrospettiva di dodici film. A presentarli al pubblico saranno alcuni protagonisti del cinema italiano. Si parte il 10 gennaio con La Lingua del Santo (ore 16) e A Cavallo della Tigre che verrà introdotto da Paola Cortellesi (ore 19.30). Si prosegue l’ 11 gennaio con Il Toro (alle 16) e la Notte Italiana (alle 19.30) che verrà introdotto da Nanni Moretti, e il 12 gennaio con L’estate di Davide (alle 19.30).

Dal 13 al 20 gennaio , inoltre, in occasione dell’anniversario della nascita di Ettore Petrolini (13 gennaio 1884) verrà ospitata la rassegna Petrolini & Proietti, per celebrare il genio romano del teatro comico popolare del primo Novecento assieme al suo unico erede e assoluto estimatore, Gigi Proietti. Si comincia il 13 gennaio con le proiezioni di Petrolineide di Alessandro Blasetti e Carlo Campogalliani (ore 16) e Febbre Da Cavallo di Steno (ore 19.30). A seguire, il 14 gennaio , saranno le proiezioni del documentario Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo che sarà presente per presentare l’opera (ore 15.30) e Brancaleone alle Crociate di Mario Monicelli (ore 19.30).

A corredo della rassegna, nello Spazio Amidei e Zavattini, dal 13 gennaio al 6 febbraio , verrà presentata la mostra fotografica Ma l’amore mio non muore mai. Omaggio a Ettore Petrolini e Gigi Proietti. Cinema, Mostra, Teatro, prodotta da Casa del Cinema con Civita Mostre e Musei e che racconta, attraverso alcune immagini iconiche, il genio creativo di Ettore Petrolini e di Gigi Proietti (ingresso gratuito).

Info: www.casadelcinema.it.

Anche per questa settimana il Nuovo Cinema Aquila regalerà al suo pubblico il meglio delle pellicole più acclamate del 2023. Dal Festival di Cannes, due film tra i più apprezzati dell’intera kermesse: Foglie al vento del finlandese Aki Kaurismaki (vincitore del Premio della Giuria) e Perfect Days di Wim Wenders. Dalla Festa di Roma, Il ragazzo e l’airone, l’attesissima fiaba d’autore di Hayao Miyazaki. E poi ancora la pellicola per famiglie, Wonka di Paul King e il grande classico restaurato, The Dreamers-I sognatori del Maestro Bernardo Bertolucci. Calendario completo disponibile su https://www.cinemaaquila.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra le iniziative proposte dalla rete delle Biblioteche di Roma, l’ 11 gennaio alle 18.30, presso la Biblioteca Goffredo Mameli, per il ciclo di incontri Più libri tutto l’anno 2024 che dà voce alla piccola e media editoria, dedicato quest’anno alla letteratura di viaggio e alla geografia, si terrà l’incontro con la scrittrice Nadia Terranova nella tappa Trebisonda, città turca visitata da Marco Polo nel suo viaggio di ritorno verso Venezia e all’epoca capitale dell’omonimo impero creato dai bizantini a seguito della quarta crociata. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e Youtube di Biblioteche di Roma.

Il 13 gennaio alle 11 alla Biblioteca Villa Leopardi presentazione del libro La regola del sì. Come rimettersi sulle tracce della felicità (Sonzogno, 2023) dello psicoterapeuta Matteo Neroni, fondatore del Festival Analisi Transazionale: tra esercizi pratici e test di autovalutazione, con l’obiettivo di trovare la nostra strada verso la vera felicità. Modera Giacomo Pucci, scrittore, sceneggiatore e autore di fumetti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 06.45460621 – ill.villaleopardi@bibliotechediroma.it.

Tornano gli appuntamenti di Alfabeto Calvino, la rassegna di 20 incontri a cura di Biblioteche di Roma, rivolti a studenti e docenti per approfondire le opere e i temi della letteratura di Calvino attraverso le voci di esperti. Questa settimana, il 16 gennaio alle 11, alla Biblioteca Arcipelago Auditorium è previsto il 14° incontro dal titolo Autobiografia con Laura Di Nicola. L’incontrò potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Biblioteche di Roma. Il calendario completo con tutti gli appuntamenti è disponibile su https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/alfabeto-calvino-20-incontri-in-20-biblioteche/33335.

Foto di repertorio