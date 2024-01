Tragedia al Santa Scolastica di Cassino nel pomeriggio di oggi, 8 gennaio 2024: paziente precipita al quarto piano e muore sul colpo.

Cassino, tragedia al Santa Scolastica nel primo pomeriggio di oggi: uomo precipita dal quarto piano e muore sul colpo. Indagini in corso

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, un uomo è morto dopo essere precipitato dal quarto piano dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Il paziente era in cura nel reparto di Pneumologia ed era in attesa di un trasferimento in un centro specializzato della Capitale. Nulla da fare, purtroppo, per l’uomo: il violento impatto al suolo è risultato fatale.

Indagini in corso per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o se l’uomo abbia perso l’equilibrio.

Intervenuti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cassino e la Polizia di Stato.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

