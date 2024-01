Da oggi, lunedì 8 gennaio, l’intera attività ambulatoriale oncologica è stata ripristinata nell’Ala C dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. La notizia diramata dalla Asl Roma 5.

Riattivato ambulatorio oncologico del P.O di Tivoli: il comunicato stampa della ASL Roma 5

Per i pazienti, quindi, saranno disponibili le seguenti prestazioni:

Prime visite oncologiche (prenotabili tramite CUP): dal lunedì al venerdì alle 8.30, 9 e 11.30

Visite di follow up (prenotabili tramite CUP): dal lunedì al venerdì alle 9.30, 10, 10.30 e 11.

Ambulatorio BREAST, per attività di prevenzione e cura del cancro al seno (non prenotabile tramite CUP)

Visite oncologiche per rivalutazione malattia (non prenotabili tramite CUP): dal lunedì al venerdì

Medicazione PICC (non prenotabile tramite CUP): esclusivamente il martedì

Lavaggio PORT A CATH (prenotabile tramite CUP): martedì e giovedì, dalle ore 12 alle 13

Visite oncologiche per somministrazione di farmaci antiblastici da assumere per via orale (non prenotabili tramite CUP): dal lunedì al venerdì

Inoltre, per le attività chemioterapiche infusionali, da domani, martedì 9 gennaio, sarà attivo il DH Oncologico presso l’Ospedale A. Angelucci di Subiaco, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 8.30. Nello specifico, la somministrazione dei farmaci antiblastici per via infusionale avverrà dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16, al piano – 1, nei locali dell’ex centro vaccinale.

Nei prossimi giorni, sempre nella struttura, sarà disponibile anche l’attività ambulatoriale oncologica.

Per avere ulteriori informazioni e indicazioni, l’utenza può contattare i seguenti numeri: 07748115295, per il DH Oncologico, disponibile durante gli orari di apertura; e 3312698918, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16.

