L’incubo è stato vissuto dai passeggeri del volo 1282 dell’Alaska Airlines, partito dall’aeroporto internazionale di Portland, nell’Oregon, diretto in Ontario, California.

Terrore in volo, Boeing perde finestrino e portellone subito dopo il decollo: storia e video dallo Sportello dei Diritti

L’aereo, che aveva a bordo 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, aveva raggiunto circa 5000 metri sei minuti dopo il decollo, secondo FlightAware, quando parte della fusoliera si è staccata. I video sui social media hanno mostrato che uno dei pannelli dei finestrini si è staccato, mentre le maschere di ossigeno erano cadute dall’abitacolo.

Fortunatamente, l’avventura dei passeggeri ha avuto un lieto fine poiché il pilota è riuscito a tornare a Portland e far atterrare l’aereo in sicurezza poco prima delle 17:30. Sia la FAA che il National Transportation Safety Board hanno dichiarato che stanno avviando indagini. Secondo le ultime informazioni, l’aereo è un Boeing 737-MAX 9 ed è stato recentemente consegnato alla compagnia aerea.

Questo tipo di aereo è dotato di una porta di uscita di emergenza posteriore, utilizzata principalmente dalle compagnie aeree internazionali, e ha una configurazione dei posti a sedere che consente a più passeggeri di salire sull’aereo. La maggior parte degli aerei statunitensi non utilizza questa configurazione e progetta l’area per mostrare una finestra dall’interno dell’aereo. E la compagnia Alaska Airlines, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha notificato che metterà “temporaneamente” a terra tutti i 65 suoi aerei Boeing 737 Max 9 per condurre ispezioni dopo l’incidente di oggi. In una dichiarazione, il Ceo di Alaska Airlines, Ben Minicucci, ha dichiarato: “Ogni aereo sarà rimesso in servizio solo dopo il completamento della manutenzione completa e delle ispezioni di sicurezza“.

Ecco il link delle immagini di tutta la fase dell’atterraggio di emergenza, dove si vede chiaramente il “buco” nella carlinga del velivolo, visto dall’interno, con i passeggeri terrorizzati seduti disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=p4lliv&jd=1