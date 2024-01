Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia hanno arrestato un cittadino italiano di 38 anni, gravemente indiziato di furto aggravato all’interno di un supermercato di Guidonia.

Ecco tutti i dettagli

Nel corso delle attività di controllo del territorio, particolarmente intensificate per prevenire i reati predatori in special modo nei periodi di festa, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli sono intervenuti presso un supermercato di Guidonia Montecelio su richiesta del titolare, poiché un uomo era stato notato dagli addetti alla vigilanza, mentre occultava all’interno di una borsa numerosi prodotti, tra cui 10 bottiglie di liquori per un valore di circa 200 euro. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, ha permesso di bloccare il 38enne in strada che, nel frattempo si stava dando alla fuga senza pagare, perquisito, è stato trovato in possesso della refurtiva, poi restituita al direttore del supermercato.

Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato e condotto in caserma e messo a disposizione del Tribunale di Tivoli, che ha convalidato l’arresto.