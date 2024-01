Addetti ai servizi generali per le prove preselettive di un concorso alla Nuova Fiera di Roma

Per la prove preselettive di un grande concorso pubblico che si svolgeranno dal 22 al 26 gennaio presso la Nuova Fiera di Roma (la struttura si trova in via Portuense 1645), l’agenzia per il lavoro Orienta ricerca 40 addetti ai servizi generali .

L’offerta di lavoro

Orienta SpA, Agenzia per il Lavoro, seleziona per società di servizi che opera per l’organizzazione di un concorso pubblico organizzato presso la Nuova Fiera di Roma

40 OPERATORI/TRICI CONCORSUALI – ADDETTI/E AI SERVIZI GENERALI – ALLESTITORI/TRICI.

Le risorse nello specifico si occuperanno di: allestire, distribuire materiale utile per il concorso, controllo dei tempi, gestione flussi in entrata e uscita.

Assunzione per le giornate dal 22 al 26 Gennaio 2024. Disponibilità immediata.

Orario di lavoro: Full Time, disponibilità nella fascia oraria dalle 7.00 alle 17.00, eventuale disponibilità a straordinari.

Contratto a tempo determinato in somministrazione, CCNL SAFI 5° livello, paga netta orario di 6 euro circa.

Come fare per inviare il Cv