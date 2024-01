Nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, comunichiamo che, questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, di intesa con la Procura della Repubblica di Tivoli, hanno arrestato un 42enne, una 32enne ed un 22enne, tutti italiani, gravemente indiziati di aver rubato degli attrezzi da lavoro da alcuni garage.

I fatti

I Carabinieri a seguito della segnalazione giunta al NUE 112, per furto in atto, sono intervenuti immediatamente sul posto dove, hanno sorpreso i tre soggetti, che stavano arraffando le ultime cose ed erano pronti per darsi alla fuga su una utilitaria. Tuttavia, il rapido intervento dei Carabinieri ha consentito di fermare i tre soggetti e di restituire la refurtiva ai legittimi proprietari.

I tre sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

L’episodio è ulteriore dimostrazione di quanto sia importante avvisare tempestivamente le forze dell’ordine in modo tale da consentire un immediato intervento, come in questo caso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, particolarmente impegnati nella repressione di questa tipologia di reato.

