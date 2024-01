La neve si sta facendo desiderare, viste le alte temperature che hanno contraddistinto non solo l’autunno, ma anche l’inizio di questo inverno. A partire da questo fine settimana, sembra che le temperature, così come il meteo, stia cambiando. Stanno arrivando le prime piogge, che pare non saranno così isolate. Ma nevicherà anche in alcune zone del Lazio in questo inizio gennaio 2024. Scopriamo insieme dove.

Neve nel Lazio Befana 2024 weekend 6-7 gennaio: ecco quali sono le zone dove nevicherà o potrebbe nevicare

Sì, finalmente arriva la neve. Certo, non a quote basse. Ma a beneficiarne sarà soprattutto chi va proprio in cerca delle prime nevicate in zona. Fermo restando che già diverse persone della nostra regione si sono spostate in Abruzzo per approfittare di qualche spruzzata nelle alte zone. Befana con la neve? Nì.

Vediamo insieme dove è prevista neve in queste ore. Oggi, sabato 6 gennaio non è prevista neve ad alte quote, ma soltanto pioggia. Difatti, oggi è anche allerta meteo. Anche se nel pomeriggio la situazione potrebbe migliorare. Invece, domenica 7 gennaio 2024, a Epifania passata, arriverà nelle alte vette.

Dove e quanto nevicherà il week end della Befana 2024 nel Lazio?

Infatti, a Campo Staffi, Campo Capino, Campo dell’Osso e Forca d’Acero sono previsti una decina di centimetri di neve.

A Monte Livata e Campaegli anche sono previsti più di 5 centimetri di neve.

Qualche centimetro è previsto anche al Terminillo.

Insomma, non proprio grandi nevicate. Tuttavia, si tratta di un assaggio, anche perché nella giornata di domenica sono previste piogge, e dunque la neve difficilmente attecchirà a dovere. In queste zone farà anche freddo: tutte le temperature hanno davanti il segno -.

In attesa delle grandi nevicate e magari di qualche sorpresa a basse quote, che di certo non arriverà a breve, segnaliamo dunque che un po’ di neve ci aspetterà nelle alte vette del Lazio. Ricordiamo anche che in questo periodo dell’anno è obbligatorio avere in auto le catene.

Vi aggiorneremo quando la situazione cambierà e la neve arriverà bene non solo ad alta quota.