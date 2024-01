Grave aggressione ai danni di alcuni operatori sanitari del 118 a Castel Romano nella serata di ieri, 4 gennaio 2024: le parole di condanna del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Il post su Facebook.

Castel Romano, ennesima aggressione ai danni di operatori sanitari. Rocca: “La misura è colma”

“A nome dell’amministrazione regionale esprimo ferma condanna per l’aggressione subita ieri sera dall’equipaggio del 118 in zona Castel Romano, Roma.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di operatori sanitari i quali, ormai, senza soluzione di continuità, rimangono vittime di simili episodi.

La misura è colma, lo dico con fermezza: il fenomeno non è più tollerabile.

Per arginarlo, urgono politiche di pubblica sicurezza, ma anche – lo sottolineo – una grande operazione culturale per far comprendere che gli operatori sanitari rappresentano un imprescindibile presidio di salute pubblica, lavorando spesso in condizioni difficili e facendosi carico di turni massacranti, con grande senso di responsabilità.

La mia storia personale è costituita da un incessante impegno in questo senso e, come presidente della Regione Lazio, farò di tutto perché situazioni simili non avvengano più”.

Fonte testo e foto: Francesco Rocca su Facebook