Covid-19, Open Day vaccinazioni nel Lazio il 6 e il 7 gennaio 2024: tutti i dettagli dalla Regione Lazio.

Covid-19, Open Day vaccinazioni nel Lazio il 6 e il 7 gennaio 2024. Tutti i dettagli

Per domani 6 gennaio e domenica 7 sono previsti degli Open Day per la vaccinazione anti Covid 19. Vi possono accedere tutti gli over 18.

Il prossimo appuntamento è per il 20 e il 21 gennaio.

Al seguente link è possibile conoscere le strutture aderenti e gli orari:

https://salutelazio.it/open-day-vaccinazione-anti-covid-19

Foto di repertorio