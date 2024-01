Ceccano, in carcere 54enne per maltrattamenti in famiglia

I Carabinieri della Stazione di Ceccano (Fr), nella giornata di ieri, 4 gennaio 2024, hanno tratto in arresto un 54enne del luogo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali del Tribunale di Frosinone.

Ceccano, in carcere un uomo di 54 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia

I Militari, rintracciato l’uomo, hanno notificato il provvedimento di carcerazione che dispone l’espiazione della pena detentiva di anni 1 e mesi 4 di reclusione, essendo stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di maltrattamenti in famiglia, delitto commesso a Ceccano nell’estate dell’anno 2020, in danno della moglie.

Per l’uomo, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Frosinone dove è stato accompagnato come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Se sei vittima di violenza di genere e/o domestica, contatta le Forze dell’Ordine o il 1522