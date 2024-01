È andato in ospedale per un forte mal di gola ma è morto qualche ora dopo. È la tragica storia di un 44enne romano riportata da Il Messaggero.

Va in ospedale per un forte mal di gola e muore qualche ora dopo: indagini in corso sul decesso di un 44enne romano

Stando alla ricostruzione fornita dal giornale, il 44enne si sarebbe recato al San Camillo di Roma per un forte mal di gola ma, dopo qualche ora, nella serata del 31 dicembre 2023. In pronto soccorso era stato classificato come un “codice bianco”.

I familiari dell’uomo hanno presentato una denuncia ai carabinieri, che ora dovranno ricostruire quanto accaduto.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Dal San Camillo, riporta sempre il Messaggero, si dicono fiduciosi nell’operato dei medici, esprimendo vicinanza alla famiglia della vittima.

L’uomo, dipendente di un supermercato della Capitale, lascia due figlie.

Stando a quanto riportato sempre dal Messaggero in data odierna, 5 gennaio 2024, la procura di Roma, che ha acquisito le cartelle cliniche e ieri ha disposto l’autopsia, eseguita al policlinico Gemelli fino a sera, avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di uno choc anafilattico; l’esame autoptico dovrà anche verificare se la vittima era affetta da malattie congenite sconosciute.

