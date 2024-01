Prosegue il ricco calendario di iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal teatro alla danza, dalla musica al cinema, dall’arte alla letteratura, passando per gli incontri e le attività per bambini e famiglie, tante opportunità per vivere la città grazie agli eventi proposti dalle istituzioni culturali cittadine. Prendono il via, inoltre, i progetti delle associazioni vincitrici dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti per la stagione 2023/2024. Ecco alcuni degli appuntamenti.

LUCI D’ARTISTA PER LA PACE

Fino al 7 gennaio cinque luoghi iconici della Capitale, dal centro alla periferia, si illuminano grazie a Roma, Luci d’artista per la Pace: un unico grande messaggio luminoso a favore della pace, affinché il nuovo anno veda la fine di tutte le guerre che stanno insanguinando innumerevoli angoli della Terra. I cinque spazi ospitano altrettante installazioni luminose pensate da grandi artisti contemporanei italiani: Mimmo Paladino a piazza della Minerva con l’opera Natura primitiva; Marco Tirelli a Piazza Borghese con le forme geometriche di luce Senza Titolo; Pietro Ruffo a piazza Sant’Ignazio con il videomapping The Shape of Peace; Marinella Senatore a piazza San Pantaleo con We rise by lifting others; Fulvio Caldarelli a Corviale con Love 2023, che vede la curatela di Achille Bonito Oliva.

Il progetto è promosso dall’Assessorato alla Cultura e dal Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, con la cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

TEATRO E DANZA

Debutta al Teatro Le Maschere (via Aurelio Saliceti 1) Parole Appassionate, il progetto artistico del Centro Culturale Talia, tra i vincitori dell'”Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati a sale teatrali private con capienza inferiore a 100 posti”. Fino al 31 maggio , un cartellone di otto spettacoli che mettono al centro la contemporaneità e in particolare l’universo femminile, il primo dei quali, Le notti bianche, è in programma il 9 gennaio alle ore 21 (replica il 10 gennaio ). La pièce, liberamente ispirata al racconto di Fëdor Dostoevskij, è adattata e diretta da Marco Blanchi, anche in scena con Rebecca Valenti: un racconto sulla solitudine, sulla necessità di comunicare, sulla voglia e il bisogno di amare, ma anche sulle proprie paure, sul timore di lasciare le proprie abitudini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 06.58330817.

Prosegue il Natale della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone con gli appuntamenti di OPS! Rassegna di circo contemporaneo a cura della Compagnia El Grito: il 5 gennaio alle 21 in Sala Petrassi in scena la seconda replica di Luz de Luna, il nuovo spettacolo da una idea di Fabiana Ruiz Diaz del Circo El Grito in scena con Gennaro Lauro, e la drammaturgia di Michelangelo Campanale, un appassionante viaggio onirico in cui musica, circo e volo si fondono per donare allo spettatore uno sguardo nuovo verso ignoti stati di coscienza; il 6 e il 7 gennaio alle 18 è la volta di Respire della Compagnie Circoncentrique, di e con Alessandro Maida e Maxime Pythoud, musiche originali di Lea Petra, pianista Mariano Ferrandez. Uno spettacolo che coniuga umorismo, poesia, emozione, acrobazie circensi, originalità e virtuosismo. Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Grande, il 5 e 6 gennaio alle 21 e il 7 gennaio alle 17.30 , in scena Il Piccolo Principe… In arte Totò: le vicende della vita giovanile di uno dei più grandi attori e maestri della comicità internazionale che Napoli abbia mai partorito: Antonio De Curtis, in arte Totò. Scritto e diretto da Antonio Grosso, anche in scena nei panni del grande artista, accompagnato da Antonello Pascale che interpreta i diversi personaggi che Totò incontra sul suo cammino. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

Al Teatro Villa Pamphilj, il 7 gennaio alle 11 in scena The Superextramagicwonderclown!,

terzo appuntamento della rassegna di circo teatrale Comici e Camici & Friends. In un’improbabile competizione a colpi di magia e gag, una selezionatissima giuria composta dai peggiori rappresentanti dello sciamanesimo, della magia atmosferica e della cultura pop di nicchia, valuterà con pochissimo senso critico, le esibizioni dei partecipanti al concorso, assegnando un premio di dubbio valore. Ingresso a pagamento, info e prenotazioni: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

MUSICA

Prosegue Natalè Auditorium, la programmazione natalizia della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Il 5 gennaio alle 21 e il 6 gennaio alle 18 l’Orchestra Popolare Italiana, insieme al Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni, torna sul palco della Sala Sinopoli con La Chiarastella 2024, un progetto originale di Ambrogio Sparagna che quest’anno vuole trasmettere, con la forza della musica e del canto popolare, un forte desiderio di Pace e comunione fra i popoli attraverso la riproposizione di canti che traggono la loro origine nella tradizione francescana legata al Presepe. Con la partecipazione di Peppe Servillo, Ziad Trabelsi e Theodoro Melissinopoulos.

Il 9 gennaio alle 21 appuntamento in Sala Petrassi con la XXII edizione del Premio Fabrizio De André, evento dedicato alla musica d’autore, alla pittura e alla poesia, ispirato all’opera di Faber, patrocinato dalla Fondazione Fabrizio De André Onlus e organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Luisa Melis.

Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Nell’ambito della programmazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 5 e 7 gennaio la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita Amadeus Live, la proiezione del celebre film di Miloš Forman del 1984 dedicato al genio di Wolfgang Amadeus Mozart. La pellicola, vincitrice nel 1985 di ben 8 Premi Oscar, verrà proposta in lingua originale con sottotitoli in italiano e proiettata su schermo in alta definizione. A impreziosire la visione, Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia eseguiranno dal vivo le musiche del film, con brani tratti da Don Giovanni, Il ratto dal serraglio, Le nozze di Figaro, Concerti per pianoforte K 482 e K 466, Requiem e Il flauto magico. Direttore, Ludwig Wicki; maestro del coro, Andrea Secchi. Orari: il 5 gennaio alle 20.30; il 7 gennaio alle 18.

Ci si sposta in Sala Sinopoli per La musica, la storia, il ciclo di conferenze in cui Corrado Augias e Aurelio Canonici raccontano i legami profondi tra una composizione musicale e il periodo in cui venne scritta. Appuntamento il 7 gennaio alle 11 con Verdi Requiem. Il grande teatro della morte.

Biglietti online su https://www.ticketone.it.

KIDS

Proseguono le attività ludico-culturali presso lo stand delle Biblioteche di Roma a piazza Navona per la Festa della Befana, con tanti eventi in collaborazione con l’associazione Il Flauto Magico che allieteranno grandi e piccini. Il 5 gennaio alle 11, Libri fotografici… giochiamo ad inventarci nuove storie, attività in inglese, francese, spagnolo e LIS; alle 12, presentazione di Pollice di panda, activity book a cura di Prisca Prian. Alle 16 è in programma il laboratorio Tutto fa dama: costruire una dama con quello che si può, mentre alle 17 Arriva la Befana! Storie per conoscerla meglio, letture e laboratori che verranno proposti anche il giorno successivo, 6 gennaio , alle 12 (per bambini 4-10 anni). Il giorno dell’Epifania si parte alle 11 con Du charbon et des bonbons, attività in inglese, francese, spagnolo e LIS; alle 16, Torneo di UNO; alle 17, infine, letture e laboratori con le Storie senza carbone… storie caramellose e di dolcetti, dedicate ai piccoli dai 4 ai 10 anni.

Programma completo al link: https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/le-biblioteche-per-la-festa-della-befana-di-roma-a-piazza-navona/33994.

Nell’ambito delle proposte della Fondazione Teatro di Roma dedicate al pubblico dei più giovani, nella Sala Squarzina del Teatro Argentina fino al 7 gennaio , La Piccola Compagnia del Piero Gabrielli propone per i bambini dai 4 anni lo spettacolo Storie di Natale, con l’adattamento e la regia di Roberto Gandini. Cinque attrici e attori del Gabrielli (Francesca Astrei, Teresa Campus, Gabriele Ortenzi, Fabio Piperno, Danilo Turnaturi) leggono storie e canzoni legate alle festività natalizie, accompagnate dalle musiche di Roberto Gori e Flavio Cangialosi che le esegue dal vivo. Tra le letture anche alcune delle storie di Gianni Rodari, autore prediletto del Laboratorio Gabrielli, un inedito di Bernard Friot e un racconto di Andrea Valente. Queste le ultime repliche: il 5 gennaio alle ore 16; il 6 e 7 gennaio alle ore 17. Biglietti online su https://teatrodiroma.vivaticket.it.

Nell’ambito di Natalè Auditorium, la programmazione natalizia dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone proposta dalla Fondazione Musica per Roma, il Teatro Studio Borgna ospita le ultime date degli spettacoli dedicati ai piccoli spettatori e realizzati in collaborazione con il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti. Di seguito le repliche in cartellone: Nonna Lia(r) e le sue tre nipoti (il 5 gennaio alle 11 e il 6 e 7 gennaio alle 16), Riccardino III ( 5 gennaio ore 16 e il 6 gennaio alle 11), Il mago Prospero e la Tempesta di Natale ( 7 gennaio ore 11). Biglietti online su https://www.auditorium.com/it/ticket-one.

Al Teatro Tor Bella Monaca, in Sala Piccola, il 5 gennaio alle 21 e il 6 e 7 gennaio alle 17, Officina Dinamo Seven Cults produzione presenta Scopa e Padella, la Befana di Pulcinella, primo appuntamento del 2024 del Teatro in Famiglia. Uno spettacolo di burattini in cui l’amato Pulcinella si confronta con un personaggio straordinario, antico e moderno allo stesso tempo: la Befana. Di e con Roberto Negri in scena con Alida Negri, scene e burattini Alessandra Matera e Roberto Negri. Biglietti online su https://www.vivaticket.com.

In occasione della Festa della Befana, il 6 gennaio il Teatro Villa Pamphilj, in collaborazione con il Vivi Bistrot e il Teatro Verde, presenta La befana di Villa Pamphilj. Famiglie e bambini sono invitati a presentarsi, dalle 10.30, al Vivi di Villa Pamphilj con una calza vuota e partecipare alle 11 allo spettacolo teatrale all’aperto Il circo in valigia, aspettando l’arrivo della Befana che alle 12, per magia, riempirà le calze dei bambini. Partecipazione gratuita. Info: scuderieteatrali@gmail.com – 06.5814176.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e dedicate alle famiglie e ai più piccoli, prosegue fino al 7 gennaio l’iniziativa Natale nei Musei, con la sua ricca offerta di attività didattiche, giochi e laboratori adatti a tutta la famiglia, attraverso i quali scoprire in modo inusuale e divertente la storia di Roma e delle sue collezioni museali. Tra gli ultimi appuntamenti si segnalano, il 5 gennaio alle 10.30 al Museo di Roma il laboratorio Vis-à-Vis. Affàcciati al Museo! per ragazzi di 8-11 anni che potranno cimentarsi nell’arte del ritratto; seguono diversi incontri alle 11: alla Galleria d’Arte Moderna di via Crispi la visita con laboratorio Collage che passione! ispirata alle opere presenti nella mostra in corso La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70; al Museo dell’Ara Pacis l’appuntamento con Al museo si racconta, visita e letture a voce alta, immagini e filastrocche alla scoperta della Roma antica per famiglie e bambini di 6-10 anni; al Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina con Il canto degli italiani. Viaggio nella Roma del 1849 tra poesia e patriottismo per immergersi nell’atmosfera del Risorgimento e imparare la storia e il significato del nostro inno nazionale (bambini 8-11 anni); ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali la visita per famiglie Augusto sotto l’albero; infine, al Museo Pietro Canonica di Villa Borghese il laboratorio Le statue a fumetti per famiglie e bambini di 8-12 anni. Il 6 gennaio alle 16 al Museo dell’Ara Pacis il laboratorio Divertirsi al Museo per adulti e bambini di 5-10 anni.

Al Planetario di Roma, inoltre, per i bambini e le famiglie, il 5 e 7 gennaio alle 12 è in programma lo spettacolo giocoso e interattivo Girotondo tra i Pianeti e il 6 gennaio alle 12 e alle 18 Il Dottor Stellarium e la stella del primo Natale nel quale lo stravagante dottore guiderà le famiglie a scoprire tutti i simboli del Natale nascosti in un cielo stellato. Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

ARTE

Presso lo spazio AuditoriumArte dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Fondazione Musica per Roma fino al 21 gennaio propone la mostra Come onde del mare: incontri senza confini a cura di Emergency. L’esposizione racconta il primo anno di vita della Life Support, la nave di Emergency che svolge attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Il percorso si articola attraverso le immagini di Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, i fotografi saliti a bordo negli scorsi mesi. Orari: dal lunedì al venerdì ore 17-21; sabato e domenica ore 11-21. Ingresso libero.

Nei Padiglioni 9a e 9b del Mattatoio, fino all’11 febbraio 2024 è allestita la mostra I Luoghi e le Parole di Enrico Berlinguer ideata, organizzata e realizzata da Associazione Enrico Berlinguer, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della sinistra italiana, a cura di Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel, Gregorio Sorgonà, e promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo. Enrico Berlinguer è stato uno dei protagonisti della storia politica del Novecento: segretario del Partito Comunista Italiano dal 1972 al 1984, leader di rara caratura morale, radicato nel Paese reale e stimato dai suoi oppositori. Nella ricorrenza del centenario dalla sua nascita, l’obiettivo della mostra è quello di contribuire a ravvivare il suo lascito politico ripercorrendone la biografia attraverso materiali originali audiovisivi, sonori, fotografici e documenti d’archivio. Il percorso espositivo si articola in cinque principali sezioni tematiche: Gli affetti, Il dirigente, Nella crisi italiana, La dimensione globale, Attualità e futuro. Accanto alle sezioni strettamente dedicate alla biografia politica del leader, altre tre sezioni tematiche approfondiscono elementi fondamentali del contesto storico politico degli anni in cui Berlinguer fu alla guida del PCI: Il mondo di Berlinguer; Violenza politica, stragi e terrorismo in Italia; Una stagione riformatrice. Ingresso gratuito. Martedì, mercoledì e giovedì 14-20; venerdì, sabato e domenica 11-19. Ultimo ingresso un’ora prima della chiusura.

A Palazzo Esposizioni Roma, fino all’11 gennaio 2024 , nello Spazio Fontana è ospitata la mostra Bobi Bazlen. I disegni dell’analisi a cura di Acquario Editore: cento disegni, scelti tra i moltissimi realizzati da Bazlen dal 1944 al 1950, che rappresentano il diario visivo della sua terapia analitica con Ernst Bernhard. Ingresso libero.

Fino al 28 gennaio sono ancora visitabili le due mostre: Don McCullin a Roma, la retrospettiva a cura di Simon Baker, dedicata al celebre fotografo britannico Don McCullin, che presenta in maniera esaustiva le diverse fasi del suo lavoro, sino alle fotografie più recenti; e la mostra Boris Mikhailov: Ukrainian Diary dedicata, invece, all’artista ucraino Boris Mikhailov (nato nel 1938 a Kharkiv), considerato uno dei più influenti artisti contemporanei dell’Europa dell’Est. Da oltre 50 anni sviluppa un corpus di lavori fotografici sperimentali che esplorano temi sociali e politici, come i tumultuosi cambiamenti che hanno accompagnato il crollo dell’Unione Sovietica.

Prosegue fino al 24 marzo 2024 la mostra MACCHINE DEL TEMPO. Il viaggio nell’Universo inizia da te, ideata e realizzata da INAF in collaborazione con Pleiadi. Una mostra per raccontare, a grandi e piccini, ad appassionati e curiosi, l’astrofisica e l’astronomia italiana. Un viaggio alla scoperta dell’universo e delle nuove frontiere dell’astrofisica moderna, possibile grazie alle avveniristiche macchine del tempo create dall’uomo per osservare sempre più da vicino l’inizio del tutto, dai luoghi più remoti del pianeta e dallo spazio. Grandi telescopi e imponenti infrastrutture frutto dell’ingegno italiano e delle ricerche condotte negli osservatori INAF da donne e uomini che ogni giorno con impegno e passione contribuiscono a spostare i confini della conoscenza umana sempre più lontano. A corredo della mostra anche incontri culturali, aperitivi scientifici e altri eventi informali e originali.

È invece ospitata fino al 28 aprile 2024 , la mostra L’Avventura della Moneta, ideata da Paco Lanciano e Giovanni Carrada per la Banca d’Italia. Un viaggio nel tempo, alla scoperta delle principali vicende che hanno caratterizzato la storia della moneta e della finanza nel mondo. Per le scuole la visita è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per il pubblico è consigliata la prenotazione.

Tutte le mostre sono visitabili dal martedì alla domenica ore 10-20, ultimo ingresso un’ora prima. Biglietti online su https://www.coopculture.it.

Al MACRO sono attualmente visitabili le mostre in corso: “… E Prini”, che presenta oltre 250 opere dell’artista Emilio Prini (Stresa, 1943 – Roma, 2016) realizzate tra il 1966 e il 2016 (visitabile fino al 31 marzo 2024 ); Hear Alvin Here in cui il musicista e compositore statunitense Alvin Curran (Providence, Rhode Island, 1938) ripercorre oltre 50 anni della sua ricerca musicale e delle sue varie collaborazioni (visitabile fino al 17 marzo 2024 ); l’installazione Autonomiart Epoverarchizo Omemphisuperst Udioperaismo, a cura dello studio olandese di graphic design Experimental Jetset che indaga il rapporto tra segno e città analizzando il “design radicale”, e Profondità di campo in cui l’architetto-artista russo Alexander Brodsky trasforma lo spazio espositivo in un paesaggio che riflette gli ambienti immaginifici che caratterizzano le sue architetture di carta (queste due mostre sono ospitate fino al 18 febbraio 2024 ). Proseguono fino al 14 gennaio le due mostre Vicolo della Penitenza 11/A curata da Janice Guy e The Bidet and the Jar del duo artistico franco-britannico composto da Daniel Dewar e Grégory Gicquel.

Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito e visitabili dal martedì al venerdì ore 12-19; sabato e domenica ore 10-19. Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

La Fondazione Teatro di Roma, per ricordare e festeggiare i quasi tre secoli di attività del Teatro Valle (inaugurato nel gennaio del 1727), propone fino al 3 marzo Il Teatro Valle: trecento anni di spettacoli, una serie di incontri ed esposizioni al Teatro Argentina sugli artisti e gli spettacoli che hanno fatto la storia della sala teatrale. Il salottino della Sala Squarzina, per la sezione dedicata a Cimarosa, Rossini e Donizetti, ospita un’esposizione che ricorda i maestri dell’Opera Buffa del primo Ottocento con illustrazioni, approfondimenti e curiosità. La mostra è accompagnata dall’opera/installazione Buffe risonanze, concepita e realizzata da Jacopo Carreras ed Emanuele de Raymondi, che utilizza il suono e lo spazio come strumenti espressivi e rende omaggio alle composizioni presentate per la prima volta al Teatro Valle di Roma: Il pittore parigino, La Cenerentola, L’ajo nell’imbarazzo. Una “creatività tecnologica” grazie alla quale rivivere quei momenti storici, ma anche reinterpretarli, dando voce a una narrazione filologica ma anche dinamica e divertente. Drammaturgia, Roberto Scarpetti; voci: Anna Bisciari, Renato Civello, Chiara Davolio, Francesco Maruccia, Martina Tinnirello e Lorenzo Tomazzoni. Ingresso libero fino a esaurimento posti; orari: dal giovedì alla domenica dalle ore 12 alle ore 15.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali si segnala che il 7 gennaio , prima domenica del mese, torna l’ingresso gratuito per tutti nei Musei civici e in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15), i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana ore 9-16.30, ultimo ingresso un’ora prima) e l’Area Sacra di Largo Argentina (ingresso da via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10, ore 9.30-16, ultimo ingresso alle 15). Nei Musei civici saranno visitabili gratuitamente sia le collezioni permanenti sia le mostre temporanee, a eccezione della mostra Fidia allestita nello spazio Villa Caffarelli – Musei Capitolini, dell’esposizione Helmut Newton. Legacy ospitata nel Museo dell’Ara Pacis, della visita in realtà aumentata e virtuale Circo Maximo Experience (ore 10-16, ingresso ogni 15 minuti, l’ultimo alle 14.50) alla quale si potrà partecipare con biglietto a tariffazione ordinaria (per i possessori della MIC Card è consentito l’ingresso con biglietto ridotto). Tra le esposizioni in corso si segnala la proroga, fino al 5 maggio prossimo, di VRBS ROMA, ospitata presso le sale espositive di Palazzo dei Conservatori – Musei Capitolini, e che presenta il vetro dorato con la personificazione della città di Roma, rinvenuto nel corso degli scavi per la realizzazione della stazione della Metro C a Porta Metronia.

Per il ciclo aMICi, visite guidate gratuite riservate ai possessori della MIC Card, il 5 gennaio alle 16.30 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, Federico De Martino guiderà l’incontro Le Storie di Paride ed Elena di Gavin Hamilton al Museo di Roma, un approfondimento sulle tele del pittore scozzese Gavin Hamilton (Lanark 1723 – Roma 1798) conservate al museo e raffiguranti le Storie di Elena e Paride. Il 9 gennaio alle 16, invece, alla Galleria d’Arte Moderna in via Crispi, Daniela Vasta guiderà la visita Dall’avanguardia alla neoavanguardia alle mostre Laboratorio Prampolini #2. Taccuini, disegni e progetti inediti e La poesia ti guarda. Omaggio al Gruppo 70, in un percorso che va dalle avanguardie della prima metà del Novecento alle neoavanguardie degli anni Sessanta, fra ricerca e sperimentazione.

Per il ciclo Archeologia in Comune, il 7 gennaio alle 11 presso il Museo delle Mura, a cura di Simonetta Serra, è in programma la visita alla Porta Appia – Porta San Sebastiano, una delle più imponenti tra le porte che si aprono nella cinta delle Mura Aureliane. Attraverso plastici, calchi e pannelli tattili, i visitatori potranno conoscere le fasi costruttive delle Mura di Roma.

Al Planetario di Roma proseguono gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto: Space Opera ( 5 e 7 gennaio alle 10); Ritorno alle Stelle ( 5 gennaio alle 11; 6 gennaio alle 11 e alle 17; 7 gennaio alle 16; 9 gennaio alle 17 e alle 18); Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager ( 5 gennaio alle 16; 6 gennaio alle 10 e alle 16; 7 gennaio alle 11); In crociera nel cosmo ( 5 e 7 gennaio alle 18); La Notte stellata ( 5 e 7 gennaio alle 17). Acquisto biglietti online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/tour/trova-il-tuo-spazio-planetario-roma/2998 – www.planetarioroma.it

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it.

CINEMA

Alla Casa del Cinema a Villa Borghese, prosegue la rassegna Winter Tales, che vede la proiezione di una serie di capolavori cinematografici “invernali” proposti in versione originale sottotitolati in italiano. Il 5 gennaio alle 20.30 appuntamento con The Revenant – Redivivo diretto da Alejandro González Iñárritu; il 6 gennaio alle 18, Turist di Ruben Östlund e alle 20.30 The Apartment del regista Billy Wilder. Il 7 gennaio alle 18 è in calendario The Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick, mentre alle 20.30 si conclude con il cinema dei fratelli Coen e il loro Fargo.

Dall’8 al 29 gennaio la Casa del Cinema ospiterà la rassegna Registi si diventa, ciclo di nove film firmati da grandi attori che si sono cimentati poi, con successo, dietro la macchina da presa. Si parte l’8 gennaio alle 19.30 con A star is born, che segna l’esordio alla regia di Bradley Cooper; il 9 gennaio alla stessa ora è attesa la proiezione di Play misty for me (Brivido nella notte), il primo film diretto da Clint Eastwood.

Info: www.casadelcinema.it.

Al Nuovo Cinema Aquila, la settimana dell’Epifania regalerà al pubblico il meglio delle pellicole più acclamate del 2023. Dal Festival di Cannes, due film tra i più apprezzati dell’intera kermesse, tanto dal pubblico quanto dalla critica: Foglie al vento del finlandese Aki Kaurismaki (vincitore del Premio della Giuria) e Perfect Days di Wim Wenders (per il quale il giapponese Koji Yakusho ha vinto il premio come miglior attore). Dalla Festa di Roma, Il ragazzo e l’airone, l’attesissimo nuovo lavoro di Hayao Miyazaki che sta già battendo tutti i record d’incasso dentro e fuori i confini nazionali. Da non perdere il ritorno sul grande schermo del classico letterario di Roald Dahl Wonka, per la regia di Paul King, interpretato da Timothée Chalamet. Calendario completo disponibile su https://www.cinemaaquila.it.

ATTIVITÀ DELLE BIBLIOTECHE

Tra le attività in programma nelle Biblioteche di Roma, l’ 8 gennaio alle 17 presso la Biblioteca Vaccheria Nardi quarto appuntamento del ciclo di corsi mensili dedicati ai Linguaggi architettonici di Roma Capitale a cura del professore e architetto Stefano Ferri; tema di questo incontro sarà il periodo liberty, dai primi del Novecento alla Prima guerra mondiale; a seguire, dibattito e approfondimenti biblio-cinematografici.

Il 9 gennaio alle 16.30 la Biblioteca Raffaello ospita il seminario L’invisibilità del traduttore: approcci e risvolti nell’ambito degli Incontri su traduzione, mediazione e interculturalità, con Angela Sileo in collaborazione con il Gruppo di ricerca Traduzione e adattamento da/in inglese (TrAdE) del Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma Tor Vergata. Ingresso libero fino a esaurimento posti; info 06.45460551 – raffaello@bibliotechediroma.it.

