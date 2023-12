La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle 15,05 di oggi, 31 dicembre 2023, in via Cancelliera ad Ariccia le squadre di Pomezia e Velletri per l’incendio di alcuni automezzi compattatori della nettezza urbana, ubicati all’interno di un area industriale.

Carabinieri sul posto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio