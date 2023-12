La sala operativa del comando di Roma in data odierna ha inviato dalle 10:00 circa di questa mattina, 31 dicembre 2023, in Largo Benito Jacovitti quattro squadre vvf più due autobotti, il carro schiuma, il carro autoprotettori, il funzionario di guardia ed il capo turno provinciale per l’incendio di una autorimessa al di sotto di un palazzo di quattro piani.

Roma, fiamme in un’autorimessa a Mezzocammino: evacuato un palazzo. L’intervento dei Vigili del Fuoco, ecco la situazione

All’interno erano parcheggiate diverse autovetture, oltre a del materiale di diverso genere. Il personale vvf ha fatto evacuare tutto lo stabile per sicurezza, essendo l’incendio ormai generalizzato.

Per lo spegnimento oltre all’acqua si sta utilizzando schiumogeno, al fine di evitare il propagarsi ai piani superiori.

È stato richiesto il supporto della direzione regionale VVF Lazio per ulteriori approvvigionamenti d’acqua ed è stato inviato un UCL (unità di crisi locale) per la gestione delle famiglie evacuate.

Attualmente non si hanno notizie di feriti. Sul posto 118 e le forze dell’ordine e la polizia di Roma capitale.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 12:45

A seguito dell’incendio è crollata una parte del solaio dell’autorimessa/magazzino. Evacuate in via precauzionale circa 40 nuclei familiari a causa del denso fumo.

Durante le operazioni di spegnimento ci sono state esplosioni dovute al surriscaldamento di alcune bombole di gas abbandonate nei locali. Il totale delle persone evacuate ammonta a 120.