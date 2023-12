I dettagli sulla foto che ha vinto a Colleferro la 1ª edizione della mostra fotografica “Un Angolo della mia Città”.

Colleferro, 1° edizione della mostra fotografica “Un angolo della mia Città”. I dettagli sull’evento

Un evento nato in occasione dell’anno dedicato ai giovani, organizzato dall’Assessorato alla Politiche giovanili e sponsorizzato da Enel, che ha coinvolto i giovani cittadini in un’iniziativa volta a ritrovare le bellezze di questa città fotografando gli angoli che più sentivano di appartenere a loro.

Vince la foto di due ragazzi immortalati dinanzi al murales dedicato a Willy Monteiro Duarte, realizzato sulle Case Ater dalla A.S. Roma Calcio di cui era tifosa la giovane vittima del tragico omicidio.

Il premiato

1 classificato: foto 1 – Gatta Alessio

“Si può dire“, afferma il Sindaco Pierluigi Sanna, “che Willy ha davvero lasciato un segno indelebile fatto di fratellanza, arte, integrazione, pace, cultura soprattutto nella fasci più giovane della popolazione. I giovani, in Italia, sono spesso descritti con durezza ma sono molto meglio di come si vorrebbe far credere“.

Foto dal post Facebook del Comune di Colleferro

La foto vincitrice