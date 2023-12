Aquino. Investe una donna e si allontana, senza prestare soccorso

I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà, per omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale un 73enne, residente in Aquino, pensionato.

Aquino, investe un pedone e si allontana senza prestare soccorso: deferito un 73enne

Le verifiche effettuate dai militari operanti hanno consentito di accertare che l’uomo, mentre percorreva la Strada Provinciale di Aquino, alla guida della sua l’autovettura, investiva un pedone, una 37enne cittadina della Tunisia, domiciliata a Pontecorvo, per poi allontanarsi senza prestare soccorso.

La donna, successivamente condotta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Cassino, veniva riscontrata affetta da lesioni giudicate con una prognosi di sette giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.