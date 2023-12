Dramma senza fine a Monterotondo, in provincia di Roma, ieri 28 dicembre 2023 : un bimbo di soli due anni è deceduto dopo aver ingerito un pezzo di giocattolo. Inutile ogni tentativo di soccorso, per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Ansa, il piccolo è morto al policlinico Gemelli, nella Capitale. Il bimbo era stato trasportato in ospedale con un’eliambulanza, in gravissime condizioni, dopo aver ingerito una parte di un giocattolo.

Dapprima soccorso nel nosocomio locale, era stato in seguito trasferito a Roma. Nonostante i disperati tentativi di soccorso, per il bimbo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

