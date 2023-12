Roma, cambio ai vertici della Polizia Locale: le dichiarazioni dei Sindacati

Riceviamo e pubblichiamo le note stampa dei sindacati sulla nomina di Mario De Sclavis come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Mario De Sclavis nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale: le dichiarazioni dei Sindacati

“Un avvicendamento atteso da anni e che ha visto la nomina del Dottor Mario De Sclavis essere accolta con grande entusiasmo da tutti i caschi bianchi romani.

Auguriamo buon lavoro al nuovo Comandante, convinti che sia la persona giusta per il riscatto di un Corpo purtroppo precipitato ai minimi storici in quanto ad organico e motivazioni.

Nel dare atto all’amministrazione di Roma Capitale di aver saputo individuare una tra le migliori capacità professionali all’interno del Corpo, esprimiamo l’auspicio che Campidoglio e Governo, collaborino quanto prima per un accordo che consenta di superare il tetto delle prossime 800 assunzioni, adeguando la pianta organica alle reali e concrete esigenze della Capitale, anche in vista dell’imminente Giubileo”

Così in una nota il Segretario Romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale), Marco Milani.

CAMBIO AL VERTICE PER I CASCHI BIANCHI. UGL-PL: DOBBIAMO RECUPERARE 3 ANNI.

Accogliamo con soddisfazione il ritorno ad un comandante interno a cui auguriamo la migliore lungimiranza per la rinascita del Corpo rimasto in un lockdown gestionale ed operativo di tre anni. Chiediamo al Sindaco un ulteriore cambio di passo nominando anche il suo delegato alla Sicurezza con cui aprire quei necessari tavoli di confronto per prepararci all’imminente appuntamento del Giubileo, che vede ancora il Corpo senza il dovuto indirizzo operativo.

Sergio Fabrizi, Segretario provinciale Ugl Autonomie.

Foto di repertorio