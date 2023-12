Provvidenziale l’intervento del CNSAS, il Soccorso Alpino e Speleologico Lazio per un’escursionista in difficoltà sul monte Cacume, vicino a Patrica, in provincia di Frosinone. Ecco cosa è successo la scorsa notte: il post social del CNSAS.

Patrica, escursionista in difficoltà sul monte Cacume: salvata dal soccorso alpino. La vicenda

“In azione e al vostro fianco anche durante le Feste!

Siamo intervenuti la scorsa notte per soccorrere una escursionista in difficoltà sul Monte Cacume vicino al paese di Patrica (FR). Vista la zona particolarmente impervia le nostre squadre hanno trasportato l’infortunata a spalla tramite uso della barella portantina.

Una volta giunti in un punto carrabile, è stata affidata all’autoambulanza del 118.

Hanno partecipato all’intervento anche gli uomini dei Vigli del Fuoco, i militari dei Carabinieri e il personale sanitario del 118″, è quanto si legge dal post Facebook.

Fonte foto e testo: pagina Facebook Soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS