I Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno arrestato un 24enne romano, in esecuzione di un’ordinanza che dispone la misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, e un 15enne romano, in esecuzione di un ordine di collocamento in comunità emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, entrambi gravemente indiziati del reato di rapina in concorso avvenuta lo scorso 10 settembre 2023 ai danni di un 18enne colombiano.

Roma, 18enne aggredito con una mazza di ferro, malmenato e rapinato: fermati due giovani

Quella sera, la vittima si trovava a bordo di un autobus della linea Atac, presso la fermata “Ponte Mammolo”, quando venne avvicinato da due sconosciuti e aggredito dal più giovane con una mazza di ferro, poi trascinato a forza fuori dal mezzo, condotto in luogo isolato, e colpito con calci e pugni dai due soggetti che lo rapinarono della catenina d’argento che aveva al collo e degli effetti personali.

I Carabinieri intervenuti sul posto acquisirono la denuncia del 18enne e fecero scattare le indagini coordinate da due Procure della Repubblica, presso il Tribunale di Roma e presso il Tribunale per i Minorenni di Roma.

Grazie alle informazioni acquisite e all’attenta analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate sul bus e lungo l’area, i Carabinieri della Stazione Roma Talenti hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico dei due, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Entrambi sono stati rintracciati e arrestati. Il 24enne è stato associato nel carcere di Regina Coeli mentre il 15enne è stato collocato in una comunità.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.