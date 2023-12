A1, accoltellata nell’area di servizio: la donna aveva trascorso il Natale a Cerveteri

Indagini ancora in corso su quanto successo ieri, 26 dicembre 2023, sulla A1 in provincia di Firenze: una donna, che rientrava da Cerveteri, dopo aver trascorso le festività in famiglia, è stata accoltellata alle gambe in un’area di servizio.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, un uomo incappucciato, poi fuggito, avrebbe accoltellato alle gambe una donna di 58 anni.

La vittima, residente in provincia di Milano, stava aspettando le proprie figlie, che erano all’interno di un autogrill e non avrebbero assistito a quanto successo. Per fortuna, la donna non ha riportato ferite gravissime e sarebbe stata dimessa nel tardo pomeriggio.

Gli inquirenti sono al momento alla ricerca dell’ex marito della 58enne, che comunque non ha riconosciuto il suo aggressore, proprio perché incappucciato: non è chiaro dunque se l’uomo sia coinvolto, in maniera diretta o indiretta, a quanto accaduto ieri.

Proseguono quindi le indagini delle Forze dell’Ordine che, acquisite le immagini dalle telecamere di videosorveglianza e sentiti i testimoni, ora dovranno ricostruire quanto realmente successo.

Potrebbero quindi seguire aggiornamenti.

