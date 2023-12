Alle ore 04,10 di questa mattina 26 dicembre la Sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Artena, all’interno di un deposito di automezzi, la Squadra 12/A con al seguito l’Autobotte per un incendio.

Incendio in un deposito di automezzi, intervengono i Vigili del Fuoco

Nel rogo sono andati a fuoco circa 15 motorini ed un’autovettura. Sul posto la Polizia di Stato.

Potrebbero seguire aggiornamenti.