Hotel di Roma cercano personale: ecco tutti i dettagli

Come viene riportato da Lavoro Facile, una società specializzata nei servizi per il settore alberghiero ricerca 15 camerieri ai piani (vedi offerta) e 5 facchini (vedi offerta) da impiegare presso hotel di Roma in attività di pulizia e riordino delle camere, trasporto dei bagagli, consegna della corrispondenza e spostamento merci.

Ecco tutti i dettagli

Requisiti: esperienza nella mansione, conoscenza della lingua italiana, essere auto/motomuniti, disponibilità part-time (30 ore settimanali).

Le condizioni offerte sono: contratto a tempo determinato della durata di 3 mesi con possibilità di proroga, retribuzione compresa tra i 1.000 e i 1.300 euro al mese più premi e incentivi, possibilità di crescita professionale.

Come fare per inviare il cv

Per candidarsi inviare Cv con autorizzazione ai dati personali entro il 31 dicembre a info@seal-servizialberghieri.com.