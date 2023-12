Incendio Malagrotta, Gualtieri: “Evitare a Roma un’ennesima emergenza rifiuti”

Incendio a Malagrotta divampato ieri, 24 dicembre 2023: interviene il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri che, tramite un post Facebook, afferma di aver sentito il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il procuratore di Roma, per indagare su quanto successo.

Incendio Malagrotta, le parole del sindaco Gualtieri

Un incendio di vaste proporzioni è divampato questo pomeriggio (ieri pomeriggio, ndr.) nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Malagrotta, il secondo a distanza di 18 mesi. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai volontari della Protezione Civile, che sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito. In queste ore concitate ho sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario Mantovano, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Lazio Rocca, il Prefetto Giannini: tutte le istituzioni sono allineate e concordi nel lavorare insieme per evitare a Roma un’ennesima emergenza rifiuti.

Mi sono confrontato anche col procuratore di Roma Lo Voi che mi ha assicurato il massimo impegno per fare luce su questo ennesimo episodio inquietante: se ci trovassimo in presenza di un atto doloso sarebbe un fatto di una gravità inaudita. Anche per questo ho chiesto al Prefetto di potenziare il controllo degli stabilimenti di Ponte Malnome, di Rocca Cencia e di Via dei Romagnoli, i tre impianti dove sono attualmente attive trasferenze o trattamento rifiuti.

Ama è comunque già al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino.

Questo ennesimo, gravissimo episodio rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal Termovalorizzatore.

Voglio ringraziare davvero le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, e tutti i volontari della Protezione Civile che nella sera di Natale sono al lavoro senza sosta per domare le fiamme e limitare i disagi agli abitanti della zona.

In via precauzionale raccomandiamo ai cittadini di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Foto dell’incendio divampato ieri