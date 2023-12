Incendio a Malagrotta, le indicazioni alla popolazione condivise sul portale di Roma Capitale.

Incendio a Malagrotta, indicazioni alla popolazione

Si raccomanda, a titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di:

non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio;

mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti;

non utilizzare al momento i climatizzatori;

in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sentito il prefetto Lamberto Giannini e i comandanti nazionale e provinciale dei Vigili del Fuoco in merito all’incendio all’impianto e resta in costante contatto con loro per essere aggiornato sulla vicenda.

Foto dei Vigili del Fuoco intervenuti presso la discarica di Malagrotta