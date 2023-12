Valmontone solidale: consegnati oltre 100 pacchi con beni di prima necessità

A Valmontone non rimane indietro nessuno.

Valmontone, consegnati oltre 100 pacchi contenenti beni di prima necessità

Sono stati oltre 100 i pacchi consegnati tra gli utenti dei Servizi Sociali: pacchi contenenti beni di prima necessità per aiutare le famiglie più in difficoltà del Comune.

In questa bella operazione di solidarietà sono stati coinvolti anche il Parco Magicland, l’Outlet, il Carrefour, Conad e l’Eurospin.

Le dichiarazioni dell’assessore con delega ai Servizi Sociali, Laura Mujic

L’assessore con delega ai Servizi Sociali, Laura Mujic, sottolinea come «con questo piccolo ma concreto gesto di solidarietà vogliamo contribuire a rendere il Natale più felice a chi è meno fortunato. Con il sindaco Veronica Bernabei ringraziamo le attività che ci hanno sostenuto, Magicland, Outlet, Carrefour ed Eurospin, per la loro preziosa collaborazione; un ringraziamento all’ufficio Servizi Sociali, al personale ASIC e a tutti coloro che hanno partecipato a questa bella iniziativa, che dimostra una volta di più come la nostra comunità sia coesa e vicina alle persone più bisognose».

Foto di repertorio