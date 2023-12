Il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, si è recato presso l’ospedale Paolo Colombo di Velletri per lo scambio degli auguri natalizi e festivi, insieme all’Assessore regionale al Bilancio Righini, al Commissario Straordinario della Asl Rm6 Marchitelli, al Direttore Generale della Asl Rom6 La Regina, al Direttore Sanitario Felicetto Angelini, al Dirigente Medico Daniela Mercuri oltre ai primari, ai medici e al personale sanitario.

Velletri, il sindaco Cascella all’ospedale Colombo per lo scambio degli auguri e per parlare di progettualità. Le dichiarazioni

Un momento di confronto importante per continuare a parlare di progettualità intorno all’ospedale, al quale verrà restituita la dignità perduta e sul quale ci sono piani di crescita che riguardano la riapertura e l’implementazione dei reparti, nonché dotazioni strutturali.

“Abbiamo parlato di progetti, di evoluzione e di strutture. Tutta l’azienda sanitaria è al lavoro e l’Amministrazione Comunale è sempre a disposizione per favorire una collaborazione proficua per restituire il mal tolto al Paolo Colombo, soprattutto per far sì che l’ospedale torni a essere il polo sanitario d’eccezione che meritano i cittadini.” – Ha dichiarato il sindaco Cascella.

Prosegue quindi il lavoro di fitta interlocuzione dell’Amministrazione veliterna, della Regione Lazio e dell’Asl Rm6. In Regione, è stato approvato il bilancio e questo conferma i piani in merito all’ospedale.

“Distruggere è facile, mentre costruire un’altra cosa, ma questo non ci spaventa. Siamo tutti in sintonia e ho messo a disposizione il mio impegno fattivo a supporto dell’ospedale”– , ha concluso il primo cittadino.