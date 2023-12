Operai a tempo indeterminato per cantieri di Roma e provincia: 1.857,89 euro al mese

Come viene riportato da Lavoro Facile, una società del settore edile ha affidato ai centri per l’impiego della Regione Lazio la ricerca di 45 operai a tempo indeterminato (30 muratori in pietra e mattoni e 15 manovali) per preparazione muri di sostegno con la tecnica della “terra armata”, approvvigionamento dei materiali, corretta posa in opera degli elementi, decorazione di pareti e manufatti presso cantieri di Roma e provincia.

I requisiti

Requisiti comuni: esperienza nella mansione; possesso delle patenti B, C e D; buona conoscenza della lingua italiana, inglese e francese (livello C1); disponibilità full-time. La retribuzione prevista è di 1.857,89 euro al mese.

Come candidarsi

Per candidarsi inviare Cv con autorizzazione ai dati personali entro il 27 dicembre a preselezionetorreangela@regione.lazio.it, indicando nell’oggetto del messaggio la posizione e il riferimento dell’offerta di interesse: “Muratore in pietra e mattoni – ID P266C11” o “Manovale – ID P262C11”. Alla mail si richiede di allegare anche copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e il format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto (per scaricarlo clicca qui).