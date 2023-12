Due morti e un ferito grave: è questo il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, 22 dicembre 2023, sulla Sora-Avezzano.

Tragico incidente sulla Sora-Avezzano nella tarda serata di ieri: due morti, grave una donna

Stando ad una prima e parziale ricostruzione dei fatti, sono due le auto rimaste coinvolte nel sinistro.

A causa del violentissimo scontro, non c’è stato nulla da fare per Patrizio Margani, operaio della zona, e per Antonio Alonzi, carabiniere di Sora in congedo. Grave la moglie di quest’ultimo, trasportata con l’ausilio di un’eliambulanza a Roma.

Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro

Le indagini, ancora in corso, determineranno l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio