In poche ore, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, nel proseguo dei mirati controlli antidroga nel quartiere alla periferia est di Roma, hanno arrestato due persone e sequestrato oltre 5.000 dosi di cocaina, per un valore di circa 150.000 euro.

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini romani, di 26 e 41 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri li hanno fermati per un controllo in via dell’Archeologia e trovandoli in possesso di alcune dosi di cocaina, sono riusciti a risalire ad un garage a loro in uso, presso uno stabile nella stessa via, dove hanno rinvenuto e sequestrato 5.120 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di oltre 2,2 kg.

La droga sequestrata se immessa sul mercato illegale delle piazze di spaccio, avrebbe fruttato circa 150.000 euro.

Gli indagati sono stati portati nel carcere di Regina Coeli, dove il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti e disposto per loro la custodia cautelare in carcere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.