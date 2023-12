OPS – Labico vince Lazio Aggrega: 50mila euro per i giovani!

Si prospetta un 2024 indimenticabile per le politiche giovanili: Labico infatti ha vinto il bando regionale Lazio Aggrega con il progetto OPS – Officine per Progetti Socio Culturali finanziato per 40mila euro dalla Regione Lazio su 50mila totali. Sarà così aperto un Centro Giovanile a Palazzo Giuliani.

Il Comune di Labico ha effettuato una doppia selezione: bando pubblico seguito da coprogettazione tra i selezionati per dare ai propri ragazzi e alle proprie ragazze il meglio.

Il progetto vincitore è stato presentato dal Forum dei Giovani di Labico in partnership con Materia Creativa, associazione giovanile di Ferentino.

“Siamo davvero entusiaste ed entusiasti del risultato, ci aspetta un grande lavoro ma questa è un’occasione unica – mai capitata – per i nostri ragazzi. Il Forum come sempre si conferma una realtà preziosissima, è con loro che questa avventura è nata e prenderà forma, con l’aiuto altresì di Materia Creativa, giovane realtà molto dinamica del frusinate. Un ringraziamento alla funzionaria, Dott.ssa Mariagrazia Toppi, per il coordinamento, al portavoce del Forum Alessandro Marcelli e a Susanna Proietti, project manager per Labico.

Sarà un 2024 entusiasmante e a misura di giovane tra laboratori e attività varie, che spaziano dal teatro, alla lettura, all’artigianato, al gaming fino a momenti di confronto ed educazione all’affettività.”

Così in una nota il Sindaco, Danilo Giovannoli e l’Assessora alle Politiche Giovanili, Giulia Lorenzon.