A Ceccano un evento informativo su fecondazione assistita e GPA

Il comune di Ceccano, situato nella provincia di Frosinone, sarà il palcoscenico di un evento informativo di rilevanza sociale. Tre giovani cittadini locali hanno promosso un’iniziativa informativa dal titolo incisivo: “Un diritto non esclude l’altro. Quello che c’è da sapere su PMA e GPA.”

Le tematiche affrontate, Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) e Gestazione per Altri (GPA), rappresentano argomenti di rilevanza crescente in una società che sta cercando di comprendere e accettare le sfide etiche e mediche connesse alla riproduzione umana.

Gli ideatori di questo evento hanno riconosciuto la necessità di eliminare tabù e pregiudizi legati a PMA e GPA. La scelta di affrontare questi temi delicati è motivata dalla convinzione che solo attraverso un aperto e informato dibattito si possa contribuire a dissipare le nebbie di incomprensione che circondano questi argomenti.

L’evento si prefigge di essere una piattaforma inclusiva, dove esperti, professionisti del settore medico e il pubblico potranno interagire per condividere conoscenze e prospettive. Il titolo stesso, “Un diritto non esclude l’altro” suggerisce la volontà di riflettere su come diritti fondamentali come il diritto alla procreazione e il diritto alla gestazione possano coesistere e integrarsi nella società moderna.

La scelta di Ceccano come sede dell’evento non è casuale; è un segno tangibile dell’impegno di questi giovani organizzatori nel coinvolgere la comunità locale in una conversazione significativa. Ceccano diventa così il punto focale di un dialogo che mira a superare la resistenza culturale e ad aumentare la consapevolezza sulla complessità di PMA e GPA.

“Sulla GPA e sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) se ne parla ancora troppo poco e male. Da parte nostra ci siamo impegnati per restituire al tema una dignità e un’umanità che forse si sono perse dietro a tabù e stereotipi infondati, ma che possiamo riconquistare. Siamo convinti che la verità e la libertà di scelta siano premesse fondamentali per affrontare temi così complessi. In queste ultime settimane abbiamo quindi cercato di mettere insieme un team di esperti e testimonianze che possano aiutarci a raggiungere questo obiettivo. Il 22 dicembre sarà una giornata di sensibilizzazione che si pone l’obiettivo di creare consapevolezza. Invitiamo TUTTƏ a partecipare. Perché un diritto non esclude l’altro. facciamo rete”, si legge nei post pubblicati sui social.

Inoltre, l’evento sarà un’occasione di solidarietà, soprattutto in vista delle festività natalizie. Saranno accettate donazioni alle associazioni presenti, e in particolare, le dottoresse Gangale e Autorino hanno indicato un orfanotrofio in Africa come destinatario dei generosi contributi. Questo gesto solidale aggiunge un significato profondo all’evento, trasformandolo in un momento di condivisione e aiuto concreto per chi è meno fortunato.

In conclusione, l’iniziativa si prospetta come un passo importante verso la costruzione di una società più informata e inclusiva. La scelta di affrontare questioni sensibili come PMA e GPA è sintomatica di una consapevolezza crescente e della volontà di promuovere il rispetto per la diversità e i diritti fondamentali legati alla riproduzione umana. Ceccano diventa così il palcoscenico di una conversazione che promette di lasciare un’impronta positiva e duratura sulla comunità e oltre.

All’evento saranno presenti moltissimi ospiti di spessore:

Alessia Crocini

Presidente Associazione Famiglie Arcobaleno, l’associazione composta da genitori lgbtqi+ in coppia, single o separati che hanno realizzarlo il proprio progetto di genitorialità, o che aspirano a farlo. Professionista nel mondo della comunicazione, è socia dell’associazione dal 2012.

“Saremo chiarissim*: non è più il tempo di compromessi dolorosi, discriminatori e non omogenei. Vogliamo, come già indicato dalle sentenze della Corte Costituzionale, che il Parlamento si assuma le proprie responsabilità approvando al più presto una legge nazionale sul riconoscimento dei e delle figlie delle coppie dello stesso sesso”.

Mirco Pierro

Consigliere Associazione Famiglie Arcobaleno:

“ Siamo cresciuti in una società che dice ‘sei gay non puoi essere un genitore’. Ma a un certo punto un desiderio di creare una famiglia si affaccia, conosci degli amici che hanno fatto una surrogazione di maternità in California e ti rendi conto che puoi avere una famiglia. Cosi decidi di iniziare il percorso”.

Maria Sole Giardini

Consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni, associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità: l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, la lotta per la promozione della libertà di cura e la ricerca scientifica. Si battono inoltre per abolire la legge 40, che impedisce le buone pratiche mediche della fecondazione assistita in Italia.

“Scegliamo la gestazione per altri perché, se fatta senza sfruttamento e costrizioni, è una tecnica medica e una possibilità che dovrebbe essere permessa. Scegliamo la maternità surrogata perché è l’unico modo in cui nostro figlio potrà venire al mondo”.

Dr.ssa Rebecca Autorino

Psicologa clinica, psicoterapeuta ad indirizzo gestalt analitico e sessuologa. Aree di competenza: l’adolescenza e la famiglia, la psicoterapia adulta e di coppia, la PMA e l’adozione.

Responsabile di un progetto nelle aree della PMA e adozione, il “Progetto Insieme”. Da anni docente presso la scuola di sessuologia clinica per la lezione ai master per psicologi e psicoterapeuti in sessuologia e dinamiche di coppia dell’iter di PMA.

Dr. Ssa Maria Francesca Gangale

Intraprende la sua carriera di ginecologa esperta nel settore della procreazione medicalmente assistita e della ginecologia disfunzionale. Oltre al campo di ricerca svolge la propria attività specialistica presso gli ambulatori di infertilità di coppia del Gemelli e nei reparti di ginecologia ed ostetricia.

La casistica notevolmente elevata di tecniche di PMA eseguite dalla Dr.ssa Gangale presso la Chianciano Salute, centro di riferimento per la PMA in Italia, le ha permesso inoltre, nel corso degli anni, di studiare e di approfondire nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche sulle infertilità di coppia, personalizzate all’avanguardia

Dr. Ssa Teresa Petricca

Responsabile scientifico Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone e provincia, specialista pneumologo; spiega gli effetti dell’inquinamento della Valle del Sacco.

I dati legati alle patologie causare dall’inquinamento della valle del sacco sono piuttosto preoccupanti. Da segnalare anche una nota preoccupante che è emersa dallo studio EcoFoodFertility: è stato studiato il parametro seminale (350 maschi giovani sani tra i 18-22 anni) ed è emerso che i parametri peggiori in termini di qualità seminale sono stati riscontrati proprio nella Valle del Sacco.

Alessandro Ciotoli

Presidente dell’Associazione IndieGesta, fondata nel 2001 a Ceccano (fr). Fin dalla sua fondazione si è strutturata su tre aree tematiche: cultura, ambiente, politiche sociali. L’evento di maggiore prestigio è il Dieciminuti Film Festival, creato nel 2005 e giunto nel 2023 alla sua diciottesima edizione, si tratta di un concorso per cortometraggi conosciuto in tutto il mondo.

Alessandro si è reso disponibile fin da subito ad aiutare e ad intervenire come ospite.

“Per me è un tema molto sensibile perché anche noi abbiamo dovuto passare diverse peripezie, il fatto che ancora questo venga demonizzato è assurdo’’.

L’evento si svolgerà il 22 dicembre 2023 presso l’Ex Cinema Italia in via Borgo Garibaldi a Ceccano (FR) dalle ore 17 alle 19.