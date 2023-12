Non conosce sosta l’attività degli uomini della Polizia di Stato della Questura di Roma volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con servizi dedicati su tutto il territorio, grazie alla collaborazione sinergica degli uomini dei Distretti e dei Commissariati.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un cittadino italiano di 57 anni poiché gravemente indiziato del reato di spaccio. Gli agenti, a seguito di attività investigativa, hanno perquisito il laboratorio di lavorazione del marmo dove il 57enne lavora, trovando all’interno 80 grammi di cocaina, 2690 euro frutto dell’illecita attività e 6340 euro di banconote false.

Alla fine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato e tutto il materiale sequestrato.

I poliziotti della sezione Volanti, invece, hanno arrestato un cittadino italiano di 20 anni, che a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 20 grammi di cocaina. A seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 5200 euro provento dell’illecita attività.

Alla fine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato e tutto il materiale sequestrato.

Una meticolosa attività d’indagine, condotta dagli investigatori del VI Distretto Casilino, ha portato all’arresto per spaccio di un 50enne italiano. L’uomo, dopo una fase di osservazione e pedinamento, è stato fermato dagli agenti nel corso di un’attività di cessione di sostanza stupefacente. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 7,5 grammi di crack, 11,8 grammi di cocaina e 200 euro in contanti mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 14 grammi di crack.

I poliziotti del VIII Distretto “Tor Carbone” a seguito di attività d’indagine sono venuti a conoscenza di una donna di circa 50 anni che a bordo di un’autovettura cedeva sostanza stupefacente incontrandosi con gli acquirenti, quasi sempre all’interno del distributore di benzina in via di Sant’Alessandro. Durante il normale controllo del territorio i poliziotti hanno intercettato l’autovettura in Via Nomentana per poi seguirla fino a via Dante dove hanno visto la donna scendere dall’autovettura e raccogliere qualcosa da una scatolina celata dietro una lamiera posta a bordo strada per poi posarla e risalire velocemente in auto e riprendeva la marcia. Una volta recuperata la scatolina di plastica sono stati rinvenuti 12 involucri di plastica contenente 12,3 grammi di cocaina.

La donna è stata successivamente fermata e sottoposta a controllo proprio all’interno del distributore di benzina in Via di Sant’ Alessandro.

La stessa visibilmente agitata ha spontaneamente consegnato 4 involucri di plastica contenti sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso lordo totale di grammi 3,73. Risultanze investigative, hanno permesso di ipotizzare che la donna possa operare per conto di un’organizzazione criminale ben ramificata ed organizzata capace di fornirle l’autovettura per gli spostamenti intestata ad una società di noleggio oltre che la sostanza stupefacente già confezionata da cedere ai vari acquirenti.

I poliziotti del X Distretto Lido di Roma hanno arrestato un 43enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanza stupefacente a seguito di un’accurata indagine.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Ad ogni modo, tutti gli indagati che rientrano nella fase del procedimento delle indagini preliminari sono da ritenere presunti innocenti, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.