Unieuro cerca addetti risorse umane, impiegati e site manager a Colleferro, Forlì e Milano

Come viene riportato da Lavoro Facile, nel settore dell’elettronica di consumo (frigoriferi, lavatrici, telefonini, televisori) Unieuro detiene oggi in Italia il 18% del mercato e conta a raggiungere il 25-30% puntando, oltre che sulle vendite, sullo sviluppo dei servizi, vale a dire installazioni, consegne, crediti al consumo, estensione delle garanzie, e così via. Questo perché il settore, dopo il boom degli anni 2020-2021, ha subito una sensibile flessione e c’è bisogno di una seria riorganizzazione.

Sul versante del personale, l’azienda è alla ricerca qui nel Lazio, a Colleferro, di site manager, a Forlì di addetto risorse umane, coordinatore ufficio tesoreria, impiegato tecnico area maintenance e impiegato ufficio garanzie, a Milano di data owner e legal specialist.

I requisiti

Requisiti generali: diploma o laurea, esperienza, buone conoscenze informatiche, ottime capacità comunicative e relazionali.

Contratto a tempo indeterminato, determinato e di tirocinio (addetto risorse umane)

Come fare per inviare il Cv

Per maggiori dettagli sulle posizioni aperte e invio candidature clicca qui.