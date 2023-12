Paura a Centocelle, spari in strada: ferito un 49enne

Paura nella Capitale, a Centocelle, nella mattinata di oggi, 17 dicembre 2023: spari in strada, ferito un uomo di 49 anni. Fermato un sospettato.

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Adnkronos, un uomo di 49 anni avrebbe sparato almeno tre colpi in strada stamattina in via Tor de Schiavi, in zona Centocelle, ferendo un suo coetaneo. Il 112 è stato allertato da alcuni residenti, che hanno segnalato la presenza dell’uomo in strada con una pistola.

La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale; al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni di salute. Sul posto anche gli uomini della Scientifica, che ora dovranno ricostruire con esattezza quanto accaduto.

