Forestazione urbana, tutti i progetti PNRR 23-24 ammessi al finanziamento. Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna: “40 milioni di euro per 1 milione di nuovi alberi e arbusti: contributo significativo per la resilienza e la tutela del territorio metropolitano”

Sono stati ammessi a finanziamento da parte della Commissione del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica tutti i progetti presentati da Città metropolitana di Roma Capitale nell’Ambito della misura PNRR relativa alla forestazione urbana e periurbana per l’annualità 2023-2024. Si tratta di un investimento totale di circa 40 milioni di euro, per interventi di forestazione su oltre 630 ettari, che si aggiungono ai progetti approvati e finanziati nel 2022 relativi a quattro interventi, per un totale di 302 ettari e un investimento di oltre 12 milioni di euro.

“Abbiamo attivato una forte sinergia con i Comuni, a partire da Roma Capitale, con università e istituti di ricerca sin dal primo momento, in un processo partecipativo complesso e coordinato, e la validità dei progetti presentati trova conferma nella totale ammissione al finanziamento da parte del Ministero. Con i fondi PNRR saranno realizzate 65 aree boschive sul territorio metropolitano, che vedranno la piantumazione di circa 1 milione tra alberi e arbusti, dal litorale alla campagna romana, dalla valle dell’Aniene ai Monti Sabatini. Grazie a questo importante e continuo lavoro del nostro Ente che, su impulso del Sindaco Gualtieri, si è adoperato per cogliere al massimo le opportunità legate al PNRR per rendere i nostri territori più resilienti al cambiamento climatico e all’inquinamento atmosferico, lasceremo un’eredità importante in termini di nuovi boschi, urbani e periurbani, da cui dipenderà non solo la riduzione dell’impatto delle emissioni nocive e del cambiamento climatico sul nostro ecosistema, ma anche il miglioramento della qualità della vita e del benessere dei nostri cittadini”.

Il Vicesindaco di Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna

