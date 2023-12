5 milioni di euro per affrontare la moria di Kiwi nel Lazio

“Lo stanziamento di 5 milioni di euro è importante per affrontare la crisi del settore dei kiwi. Una filiera fortemente compromessa nella nostra regione, a causa della moria dei registrata soprattutto nell’area dell’Agro Pontino. Ora è importante determinare subito il danno per arrivare alla delibera della Regione che dichiari lo stato di calamità e procedere con la sospensione dei mutui”. È quanto afferma il presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri, nel commentare positivamente l’annuncio del Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.

“La filiera dei kiwi rappresenta il primo Pil del Lazio – prosegue Granieri – una vera eccellenza per il territorio, che ha ottenuto il marchio Igp. Una produzione che è in grado di creare un indotto economico notevole per la nostra regione. Questo stanziamento dimostra un’attenzione del ministro Lollobrigida ad un problema per il quale ci stiamo battendo da sempre”.