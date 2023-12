Giovanni Libanori nuovo presidente dell’ASP San Michele

Libanori: massima sinergia tra ASP San Michele e Assessorato regionale alle politiche Sociali.

“Essere stato chiamato alla presidenza di un grande e importante Istituto come l’Asp San Michele è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Inizio questa nuova avventura professionale consapevole del grande lavoro che mi attende ma anche con la certezza di poter mettere in campo una serie di interventi per poter sempre più migliorare i servizi erogati dall’Istituto.

Ringrazio il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la fiducia accordatami e l’assessore alle politiche sociali Massimiliano Maselli che con la sua visita ha voluto portare i saluti all’intero cda e a tutti i dipendenti, avviando così una proficua collaborazione necessaria per arrivare ad una sempre maggiore sinergia tra istituto e assessorato. L’Istituto San Michele ha una grande storia alle spalle, è la più grande azienda pubblica di servizi alla persona di Roma, punto di riferimento di un intero quartiere, Tor Marancia.

Insieme al consiglio di amministrazione dal quale ho ricevuto la massima condivisione e collaborazione e al direttore Fabio Liberati ci stiamo mettendo al lavoro per proseguire e migliorare quanto svolto da chi ci ha preceduto, per confermare la mission del San Michele quale polo d’eccellenza nell’erogazione di servizi alle persone più fragili. ” Lo dichiara Giovanni Libanori, presidente dell’Asp San Michele.