Bracciale elettronico per un 60enne di San Giovanni Incarico (FR)

I Carabinieri della dipendente Stazione Carabinieri di San Giovanni Incarico (Fr) hanno dato esecuzione a una misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare con applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Cassino (Fr), nei confronti di un sessantenne del comprensorio, già con precedenti penali per il reato di lesioni personali.

Il provvedimento è stato emesso dall’A.G. a seguito di denuncia per lesioni personali, sporta dalla coniuge convivente.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio

Se sei vittima di violenza domestica o di genere rivolgiti alle Forze dell’Ordine o chiama il 1522