Interruzione elettrica a Torvaianica domani 15 dicembre

A causa di interventi tecnici da parte di E-Distribuzione a Pomezia, si comunica che nella giornata di venerdì 15 dicembre 2023 ci sarà un’interruzione dell’energia elettrica dalle ore 8:30 alle ore 16:30 nelle seguenti strade:

via Signa (in corrispondenza dei civici da 5 a 9, 1c, 9a, 2, 6, da 10 a 22, 26, da 32 a 34, 38, 44, 14a, 14b, 14/c, 14d, 14/e, 16a, 26/28, sn, enelx, 3a, 3b, 26, 36c);

via Sagittario (in corrispondenza dei civici da 1 a 3, da 9 a 11, da 15 a 17, da 25 a 27, 13a, 17a, 17d, 17f, 17g, da 10 a 12);

via Montepulciano (in corrispondenza dei civici 1, 7, 2, da 6 a 8, 14, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e);

via della Belancia (in corrispondenza dei civici da 1, 5, 9, 1/a, 1b, 9a, 9b, da 4 a 10, da 16 a 18, 2/b, 2c, 2d),

via Levante (in corrispondenza dei civici 1 a 7, da 11 a 15, 1d, 3/a, 9a, da 2 a 8, 2a, 2d, 2f),

via Fiorenzuola, (in corrispondenza dei civici 1 a 5, 1c, 3a, 3c, 3d, 5a, 2, 6, 10, 2b, 6a, 6b, 6/d),

via Danimarca (in corrispondenza dei civici da 139 a 147, 159, 163, 68, 100),

via Montevarchi (in corrispondenza dei civici da 3 a 5, 4, sn),

via Torralba (in corrispondenza dei civici 18/20,

via Vinci 32 e

via Monte Pulciano 14 .

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.

Foto di repertorio

