Incendio a Frascati, fiamme sul tetto di una chiesa

In data 13 dicembre, dalle ore 12:25 circa, in via del Fosso di Sant’Andrea a Frascati, diverse squadre VVF (n.3 Aps,N.2 autobotti ,N.1 autoscala,carro autoprotettori) in presenza del capo turno provinciale e del funzionario di guardia, sono intervenute per un incendio partito dal tetto della parrocchia Sant’Andrea Apostolo.

Nessuna persona è rimasta ferita. I soccorritori VVF hanno operato in modo da non permettere all’incendio di propagarsi su ulteriori parti delle strutture portanti e non, ad esclusione della copertura del tetto.

Le cause del rogo sono al momento imprecisate.