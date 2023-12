Roma, in fiamme 12 auto: soccorse due persone

Alle ore 19:00 di oggi, 11 dicembre 2023, la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Flaubert incrocio con via Andersen, Le squadre 4/A e 9/A con l’Autoscala, un’Autobotte, il carro autoprotettori ed il carro teli, per l’incendio di 12 autovetture parcheggiate in alcuni garage situati sotto una palazzina di tre piani.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il personale VF arrivato sul posto ha immediatamente soccorso due persone, che sono affidate al 118; una è stata trasportata all’ospedale Gemelli, l’altra è stata medicata sul posto.

Sgomberato l’intero stabile, il personale VVF è intervenuto per lo spegnimento delle autovetture. Sul posto il funzionario di guardia con il capo turno provinciale VF.

Presenti anche le forze dell’ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti