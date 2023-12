Lutto cittadino domani, 12 dicembre 2023, per le vittime dell’incendio divampato in Ospedale. Lo si apprende da un post social del Comune di Tivoli.

Tivoli, lutto cittadino domani per le vittime dell’incendio in Ospedale

In segno di profondo cordoglio per le vittime dell’incendio divampato nella notte tra l’8 e il 9 dicembre nell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, Giuseppe Proietti Sindaco proclama una giornata di lutto cittadino per domani, martedì 12 dicembre.

La decisione è stata presa d’accordo con il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, essendo due dei deceduti cittadini di Guidonia Montecelio, e una terza vittima di Roma.

Per la giornata, tutti gli edifici comunali esporranno le bandiere a mezz’asta e verranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma.

Si invitano i cittadini, i titolari di attività produttive, le organizzazioni politiche, sociali, le Associazioni sportive e di promozione sociale a manifestare il proprio cordoglio partecipando nelle forme che riterranno più opportune al lutto cittadino, ivi compresa la possibilità di chiudere gli esercizi commerciali dalle ore 12.00 alle ore 13.00. Le scuole rimarranno aperte: gli insegnanti, se vorranno, potranno far osservare agli alunni un minuto di silenzio per riflettere su quanto accaduto.

Ancora una volta l’Amministrazione comunale tutta si stringe, con affetto, ai familiari delle vittime, alle Città di Guidonia Montecelio e di Roma per la perdita dei loro concittadini, a tutti i pazienti che hanno vissuto l’angoscia della notte tra l’8 e il 9 dicembre e che attualmente si trovano ricoverati presso altri centri ospedalieri.

Giuseppe Proietti Sindaco ringrazia nuovamente tutti coloro che si sono adoperati per questa emergenza: gli operatori sanitari che erano in servizio e che tanto hanno fatto per mettere in salvo i pazienti, i professionisti sanitari che sono corsi ad aiutare, tutti i volontari e le squadre della Protezione Civile che hanno svolto un lavoro prezioso ed encomiabile. Ringrazia i Vigili del Fuoco, tutte le autorità (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri) e le istituzioni intervenute.

La città di Tivoli è unita nel dolore.

Foto di repertorio