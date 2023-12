Bonus psicologico 2024: come funziona e quando richiederlo

Cos’è il bonus psicologico 2024

Il bonus psicologico 2024 costituisce una misura di sostegno rivolta a coloro che si trovano ad affrontare condizioni di ansia, stress, depressione e vulnerabilità psicologica a seguito dell’impatto derivante dalla pandemia e dalla critica congiuntura socio-economica. Tale iniziativa si concretizza attraverso un contributo finanziario finalizzato a coprire le spese associate alle sessioni di psicoterapia, fino a un importo massimo di 1500 euro per singolo individuo.

Come funziona il bonus psicologico nel prossimo anno

Il bonus psicologico 2024 è attuato seguendo i seguenti punti:

requisiti di accesso: per beneficiare del bonus, è necessario possedere un ISEE ordinario o corrente inferiore a 50.000 euro ed una prescrizione medica che attesti la necessità di un percorso psicoterapeutico

importo e limiti: il bonus è erogato fino a un massimo di 50 euro per ciascuna sessione di psicoterapia, con un limite massimo di 30 sedute all'anno

richiesta del bonus: la richiesta del bonus va presentata attraverso una domanda online sul portale dell'INPS, allegando la documentazione richiesta (ISEE, prescrizione medica e codice fiscale)

valutazione delle domande: le domande sono valutate dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione e alla disponibilità dei fondi destinati a questa iniziativa

comunicazione dell'esito: l'INPS comunica l'esito della domanda fornendo un codice univoco, da condividere con lo psicologo per emettere la fattura

fatturazione: lo psicologo è tenuto a inviare all'INPS i dati di fatturazione delle sedute entro il 15 settembre dell'anno successivo a quello in cui si sono svolte le sessioni

pagamento del bonus: l'INPS procede al pagamento del bonus direttamente allo psicologo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le sedute

Importo del bonus psicologico previsto per il 2024

Il bonus psicologico è un contributo di importo variabile che varia a seconda del reddito, nel 2023 fino ad un massimo di 1.500 euro annui a persona (nel 2022 il tetto era 600 euro). La misura esatta, come per il 2022, verrà parametrata in base alle diverse fasce ISEE. Nel Decreto attuativo della misura si legge che l’importo del bonus è stabilito in base al reddito ISEE del richiedente:

1.500 euro per redditi con ISEE inferiore a 15.000 euro (fino a 50 euro per seduta);

1.000 euro per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta);

per redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro (fino a 50 euro per seduta); 500 euro per redditi ISEE superiori a 30.000 ma inferiori a 50.000 euro (fino a 50 euro per seduta).

Quando richiedere questa agevolazione

Al momento non è ancora possibile inviare la domanda per il bonus psicologico, che infatti rientra tra i cosiddetti bonus bloccati. Il 23 novembre 2023 però, finalmente il Decreto attuativo della misura è stato firmato e approvato nella riunione operativa della Conferenza Stato Regioni.

Nel Decreto attuativo si legge che la procedura di domanda dovrebbe partire entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, ma non è detto che questo termine sarà rispettato.

Di certo inoltre dal 21 giugno 2023 in poi era stato confermato l’avvio dello scorrimento delle graduatorie del bonus psicologo dello scorso anno per assegnare le risorse residue rimaste. Quindi le persone che erano state escluse nel 2022, in quanto non utilmente collocati in graduatoria, potranno accedere al beneficio.

In conclusione, molto probabilmente il bonus psicologo sarà attivo dal 1° gennaio 2024 e sarà valido fino al 31 dicembre 2024. Le domande dovrebbero essere aperte entro la fine del 2023.