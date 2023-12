Società di servizi cerca addetti alle pulizie e giardinieri a Colleferro

Come viene riportato da Lavoro Facile, una società specializzata nei servizi di pulizia generale di edifici e manutenzione di aree verdi ha affidato ai centri per l’impiego della Regione Lazio la ricerca di 5 addetti alla sanificazione di ambienti (Rif. annuncio P33S05) e 2 giardinieri (Rif. annuncio P34S05) per lavori da svolgersi presso il Comune di Colleferro (provincia di Roma).

Requisiti comuni e in base al ruolo: licenza media, conoscenza di prodotti e macchinari per il lavaggio di superfici, esperienza nella coltivazione di fiori e piante ornamentali, patente B, essere automuniti, disponibilità a trasferte fuori regione, disponibilità part-time (20-25 ore settimanali).

Il contratto offerto è a tempo determinato della durata di 6 mesi (la retribuzione è quella prevista dal CCNL di categoria).

Per candidarsi inviare Cv con autorizzazione ai dati personali entro il 15 dicembre a preselezionecpicolleferro@regione.lazio.it, indicando nell’oggetto del messaggio il riferimento dell’annuncio di interesse.

Come fare per candidarsi

Alla mail si richiede di allegare anche copia fronte/retro di un documento di riconoscimento valido e il format di autocandidatura debitamente compilato e sottoscritto (per scaricarlo clicca qui).