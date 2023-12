Incendio ospedale Tivoli: tre morti, indaga la Polizia Scientifica

Tre vittime: è il bilancio del terribile incendio divampato ieri sera, 8 dicembre, all’interno dell’ospedale di Tivoli. Ecco gli ultimi aggiornamenti dalla pagina Facebook del Comune di Tivoli.

Sono tre le vittime dell’incendio che questa notte è divampato nell’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Oltre alle tre vittime dell’incendio, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una quarta persona, già deceduta mezz’ora prima dell’incendio.

Il sindaco Giuseppe Proietti, che questa notte è stato in campo con il COC, Centro Operativo Comunale, afferma:

“Fin dallo scoppio dell’incendio numerose squadre dei Vigili del Fuoco, moltissime squadre della Protezione civile di Tivoli, tutte le forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale di Tivoli), oltre a tutto il personale sanitario interno all’ospedale, si sono adoperati instancabilmente per gestire l’emergenza, in particolare per evacuare i pazienti nel minor tempo possibile e in sicurezza e, nel caso della Protezione civile di Tivoli, per allestire la vicina palestra comunale Maramotti con coperte, letti e cuscini. Qui i pazienti evacuati sono stati trasferiti gradualmente, in attesa di essere poi trasportati dalle ambulanze presso altri centri ospedalieri. Le fiamme sono state domate nella notte. Con sommo dispiacere dobbiamo però comunicare il bilancio di tre morti. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, ai pazienti evacuati e ai loro cari che hanno dovuto vivere l’angoscia di questa notte. Ringrazio sentitamente tutti coloro i quali in queste ore hanno affrontato la situazione di eccezionale emergenza e i tanti professionisti sanitari che, pur a casa o non in servizio, sono accorsi prontamente per fornire il proprio prezioso aiuto e contributo, soprattutto presso la Palestra Maramotti”.

Sono in corso le indagini della Polizia scientifica che faranno luce sulla dinamica dei fatti.

L’Ospedale è attualmente chiuso, così come il Pronto Soccorso della struttura ospedaliera.

La ASL si è occupata di avvertire i parenti dei pazienti evacuati, informandoli sulla nuova struttura ospedaliera che li ha presi in carico.

Il traffico su via Roma, chiusa nella notte, è tornato regolare. Al momento, non ci sono modifiche alla regolamentazione stradale.

Foto dal sito web dei Vigili del Fuoco