Macabra scoperta in uno zoo: dalla bocca di una tigre spunta una scarpa

In uno zoo pakistano, la tigre si è improvvisamente avvicinata ai guardiani con una scarpa in bocca. Sfortunatamente, gli orribili sospetti dei guardiani dello zoo sono stati presto confermati quando hanno trovato resti umani nel recinto della loro protetta.

Forse l’uomo ha scavalcato la recinzione, troppo bassa, per scattare una foto alla tigre da vicino

Lo zoo locale di Bahawalpur (Pakistan) ha dovuto chiudere temporaneamente ai visitatori quando è stato ritrovato il corpo di un uomo sconosciuto nel recinto dei predatori. Gli investigatori, attraverso l’esame del Dna, sperano di arrivare a un’identificazione dei resti umani, probabilmente appartenenti a un uomo. Apparentemente potrebbero appartenere ad un visitatore dello zoo che in qualche modo si è arrampicato intenzionalmente e volontariamente nel recinto della tigre.

I politici locali hanno definito la vittima un “pazzo”, perché quale persona sana di mente salterebbe nel recinto di un predatore ? I servizi di emergenza responsabili, che hanno dovuto raccogliere i resti umani, hanno detto ai media che in particolare le gambe dell’uomo erano state divorate. Al momento sono in attesa dei risultati dell’autopsia. Secondo quanto riferiscono le tv pakistane, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,un operatore dello zoo ha invece raccontato che forse l’uomo ha scavalcato la recinzione, forse troppo bassa, per scattare una foto alla tigre da vicino, ma a quel punto sarebbe caduto nel fossato dove è stato poi attaccato.