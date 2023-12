Tragico incidente a Civitavecchia nella giornata di ieri, 7 dicembre 2023: muore un ragazzo di soli 17 anni.

Civitavecchia, tragico incidente in scooter: Giordano muore a soli 17 anni

Stando a quanto riportato da RaiNews, il giovane, in sella al suo scooter, si sarebbe scontrato contro un altro un altro ciclomotore, andando a finire contro un muro.

Per il 17enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’altro conducente, un altro minore, è stato soccorso e condotto presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo: non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

L’ultimo saluto alla vittima, Giordano S., si terrà lunedì prossimo, 11 dicembre 2023, a Civitavecchia.

Le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari del giovane dalla nostra Redazione.

Foto di repertorio